DAÜ Eczacılık Fakültesi yeni akademik yıla hazır

1000’i aşan öğrencisi bulunan ve bugüne kadar 100’ü aşkın mezun veren DAÜ Eczacılık Fakültesi, 2011-2012 yılında kurulmuş olup, 10 dönemden oluşan B. Pharm. Programı ile 12 dönemi kapsayan Pharm. D. Programı sunuyor. Eğitim dili İngilizce olan Eczacılık Fakültesi, Eczacılık mesleğinin ilkelerini ve etik anlayışını kavramış, toplum sağlığında ilk basamak olan sağlık danışmanlığı hizmetini verebilecek, üst düzey uluslararası donanıma sahip, meslekteki son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme özelliği kazandırılmış nitelikli eczacılar ve bilim insanları yetiştiriyor.

En son teknoloji kullanılıyor

alanındaki bilimsel araştırmalara evrensel ve bölgesel düzeyde katkıda bulunan DAÜ Eczacılık Fakültesi, uluslararası ilaç endüstrisinde ve mesleğin diğer dallarında çalışmak için gerekli bilgi birikimini aktarabilecek bir fakülte çatısına sahip. Kıbrıs’ta ilk, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan Eczacılık Fakülteleri arasında ise ikinci fakülte olarak Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) tarafından akademik üyeliğe kabul edilen DAÜ Eczacılık Fakültesi; farmasötik bilimler için gerekli en son teknolojik ve eğitime dönük altyapı ile donatılmış öğrenci laboratuvarlarını bünyesinde barındırıyor. Uluslararası Öğrencileri Federasyonunda (IPSF) temsil edilen fakültemiz, öğrenci değişim programı (SEP) ile öğrencilerimize farklı ülkelerde eczacılık deneyimi kazandırma ve yurt dışında staj yapabilme imkanı vermektedir. Ayni zamanda yine bu birlik aracılığı ile tüm dünyadan Eczacılık Fakültelerinden öğrenciler Fakültemize gelmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz Türk Eczacılar Birliği (TEB) bünyesindeki TEB-Gençlik Komisyonu’ nda delege olarak temsil edilmektedir.

37 farklı ülkeden öğrenci

Tüm laboratuvarları akıllı tahtaya sahip olan DAÜ Eczacılık Fakülte binasının önünde Farmasötik Botanik ve Farmakognozi çalışmaları için “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi” yapıldı. Laboratuvar olanakları, araştırma için de yeterli olup; yeni kurulmasına rağmen, Eczacılık Fakültesi Science Citation Index (SCI) tarafından taranan saygın dergilerde yaklaşık 82 adet bilimsel makale yayınladı. 37 ülkeden öğrencisi olması nedeniyle, Eczacılık Fakültesi çokuluslu bir öğrenci profiline sahip olmakla ve öğrencilerine kolayca sosyalleşebilecekleri uluslararası bir atmosfer sağlamakla gurur duyuyor. DAÜ Eczacılık Fakültesi her yıl, 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü, özel bir tema üzerinde yoğunlaşmak suretiyle, ilaç ve kozmetik endüstrilerinden önemli misafirleri öğrencilerimizle bir araya getirerek, gelecek kariyer olanakları hakkında tartışmak üzere, düzenli bir şekilde “Kariyer Günleri” olarak kutluyor. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin, Eczacılık Fakültesi mezunlarının dünyanın dört bir yanında çalışarak insanlığa hizmet verdiğini ifade ederken, her bir mezunun çok iyi birer eczacı olacağına inandığını belirtti.