DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi yeni öğrencilerine ‘merhaba’ dedi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2019 – 2020 Akademik Yılı Açılış Töreni ve İlk Ders sunumu, 30 Eylül 2019 Pazartesi günü, saat 08:30’da, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde gerçekleşti.

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, DAÜ ve Fakülte tanıtım filmlerinin izlenmesi ile başladı. Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2019 – 2020 Akademik Yılı Açılış Töreni ve İlk Ders sunumu Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrenci temsilcisi Özde Buda’nın konuşması ile devam etti. Buda, aileye katılan tüm yeni öğrencilere hoşgeldiniz diyerek akademik ve sosyal yönden neler yapabilecekleri konularında yeni öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Açılışta konuşan DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Emre Hamurtekin, eğitimleri boyunca ve eğitimleri sonrasında öğrenmeye devam edeceklerini belirterek insanları hem acılarını yaşarken, hem de mutlu olurken göreceklerini, insanları dinlemeyi, sabırlı olmayı, değişimlere kolay adapte olabilmeyi ve empati yapabilmeyi öğreneceklerini aktardı. Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ailesine yeni katılan tüm öğrencilere hoşgeldiniz dileklerinde bulunan Doç. Dr. Hamurtekin, yeni hayatlarında tüm öğrencilere başarılar diledi. Açılış konuşmasının ardından DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora ise gerçekleştirdiği konuşmasında bugün hekimlik hayatına ilk adımın atılacağını belirterek beyaz önlüğün sorumluluğun bir simgesi olduğunun altını çizdi. Beyaz önlüğün yaşamları boyunca insanların acılarını azaltmaya söz vermek ve yaşam boyu öğrenci olmak demek olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Gökçora, beyaz önlük ile din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın insanlara yardım etmeyi, meslek onurundan ne olursa olsun ödün vermemeyi, dürüst olmayı, verilen sırları kimse ile paylaşmamayı simgelediğini vurguladı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Gökçora, meslek yaşamlarında ailelerine, spora, sanata, çocuklara ve gençlere her zaman vakit ayırmalarını dile getirerek “beyaz önlüklerinizle dost olun ve onun size anımsattığı sorumluluklara kulak verin. Beyaz önlüklerinizin içinde sağlıklı, onurlu ve mutlu bir yaşam sürün. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kulandı.

49 öğrenci beyaz önlüklerini giydi

Açılış konuşmalarının ardından 49 öğrenciye Doç. Dr. Hamurtekin, Prof. Dr. Gökçora ve DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne yeni katılan öğretim üyeleri tarafından beyaz önlükleri giydirildi. Yeni öğrenciler ve akademisyenlerin kaynaşması amacıyla verilen kokteylin ardından tören, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Tüzmen’in “Nadir Hastalıklarda Moleküler Dignostik Bulgular: Beta - Talasemi” konusunda verdiği ilk ders sunumu gerçekleştirildi.