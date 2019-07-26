DAÜ doğuyla batıyı birleştiren sanat projesinde

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan uluslararası “Daily News Project 4” isimli sanat projesine katılıyor. Bölüm, projenin daha önceki tüm etkinliklerinde de Kuzey Kıbrıs’ı başarıyla temsil etmişti.
8 Üniversite yer alıyor
Eserler 6 ülkede sergilenecek
Gazetelerin kapak sayfaları üzerinde tüm tekniklerin uygulanması serbest bırakılırken, proje için son teslim tarihi 15 Ekim 2019 olarak belirlendi. Projenin küratörü ve özel davetlisi Belçika’dan Prof. Martin R. Baeyens, yayın koordinatörü ise Polonya’nın Silesia Üniversitesi’nden Doç. Dr. Krysztof Marek Bak olacak. Proje kapsamında ortaya çıkacak eserler bir katalogda toplanarak Polonya’da Cieszyn Üniversitesi Galerisi’nde ve diğer üniversitelerin galerilerinde sergilenecek. Projede DAÜ’yü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan, Öğretim Görevlileri Shahriyar Mirzaalikhani, Marjan Khajavi, Hare Eminoğlu ve Naz Atun temsil edecekler.