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DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci kabul etmeye başladı

YÖDAK tarafından onaylanan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortak Programı bu yıl ilk kez öğrenci kabul etmeye başladı.

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci kabul etmeye başladı

YÖDAK tarafından onaylanan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortak Programı bu yıl ilk kez öğrenci kabul etmeye başladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:16
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci kabul etmeye başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereğince Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylanan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortak Programı bu yıl ilk kez öğrenci kabul etmeye başladı. Söz konusu program için öğrenciler IGCSE, GCE, A/AS Level sınav sonuçları ile belirtilen kontenjanlar çerçevesinde ve 7 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen DAÜ Giriş ve Burs Sıralama Sınavı sonucunda aldıkları MF Puan Türü ile DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilecek.

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DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada DAÜ’ye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarının yoğun bir şekilde sürdüğü ifade edilerek, DAÜ’nün en genç fakültesi olan Diş Hekimliği Fakültesi, Ortak Diş Hekimliği Programı’na ise 9 Eylül 2019 tarihine kadar başvuruda bulunulabileceği vurgulandı.

Kayıt işlemleri ile ilgili evrak ve harç ücretlerine dair gerekli bilgi, DAÜ’nün resmi internet sayfası https://www.emu.edu.tr adresinden edinilebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi
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