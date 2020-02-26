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DAÜ Diş Hekimliği fakülte binası ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi törenle açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakülte Binası ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi, 27 Şubat 2020 Perşembe günü, saat 11:00’de Diş Hekimliği Fakültesi’nde gerçekleştirilecek olan açılış töreni ile hizmete sunulacak.

DAÜ Diş Hekimliği fakülte binası ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi törenle açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakülte Binası ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi, 27 Şubat 2020 Perşembe günü, saat 11:00’de Diş Hekimliği Fakültesi’nde gerçekleştirilecek olan açılış töreni ile hizmete sunulacak.

26 Şubat 2020 Çarşamba 12:40
DAÜ Diş Hekimliği fakülte binası ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi törenle açılıyor
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Açılış töreni ile birlikte DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi, ileri düzey teknolojik cihazlar ve ekipmanlarla dünya standartlarına göre donatılmış modern binasında eğitim hayatına başlayacak. DAÜ’nün tamamen kendi öz kaynaklarını kullanarak ve herhangi bir katkı almadan inşa ettiği modern binada, geniş tasarlanan laboratuvarlar, aynı anda 50 öğrencinin beraber çalışmasına imkan veriyor.

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Diş Hekimliği Fakültesi’nin modern ve teknolojik binasında, öğrencilerin pratik eğitim alacağı Prosthodontics (Protez) Preklinik ve Endodonti (Dolgu ve Kanal Tedavisi) Preklinik laboratuvarlarının yanı sıra; halka hizmet verecek olan Poliklinik, Pedodonti (Çocuklar İçin), Ameliyathane ve Periapikal Radyografi Odası (Cefalometrik Tomografi ve Panoramik Film Çekimi) bulunuyor.

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi ise ilk hastasını 14 Mart Tıp Bayramı’nda kabul etmeyi hedefliyor. Ayakta tedavi ve poliklinik hizmeti verecek olan Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi’nde KKTC Sağlık Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde gerekli görüldüğü durumlarda ileri tetkik, kan ve radyolojik tetkikler, yataklı tedavi, ameliyat ile yoğun bakım hizmetleri konusunda Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden destek alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
DAÜ Diş Hekimliği Fakülte BinasDr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi
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