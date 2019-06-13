DAÜ, Cittaslow danışmanlığı alanında öncü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi Cittaslow (Sakin Kent) danışmanlığı konusunda öncü olmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Cittaslow üyesi olan toplam 5 belediyeden 4’üne danışmanlık hizmeti veren DAÜ Mimarlık Fakültesi, son olarak Tatlısu Belediyesi’nin aldığı Cittaslow üyeliği ile alanında öncü olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.
13 Haziran 2019 Perşembe 18:48
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi Cittaslow (Sakin Kent) danışmanlığı konusunda öncü olmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Cittaslow üyesi olan toplam 5 belediyeden 4’üne danışmanlık hizmeti veren DAÜ Mimarlık Fakültesi, son olarak Tatlısu Belediyesi’nin aldığı Cittaslow üyeliği ile alanında öncü olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.