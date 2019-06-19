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DAÜ-BTYO’dan Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine uygulamalı eğitim programı

DAÜ-BTYO’dan Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine uygulamalı eğitim programı

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:15
DAÜ-BTYO’dan Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine uygulamalı eğitim programı

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Elektronik Bölümü öğrencileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nu (DAÜ-BTYO) ziyaret ederek, uygulamalı eğitim programına katıldılar.

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Öğrenciler DAÜ-BTYO akademik personeli ve kendi öğretmenleri eşliğinde, elektronik laboratuvarında  devre tasarımında kullanılan  ISIS ve ARES programlarını kullanarak, önce bilgisayar ortamında devre tasarımı yaptılar. Bilgisayar ortamında tasarlanan elektronik devre ve baskılı devrelerin simülasyonunu yaparak çalışmayı sanal ortamda da gerçekleştiren öğrenciler, daha sonra yaptıkları elektronik devrelerin yine elektronik ortamda baskılı devre şemalarını çizerek, DAÜ-BTYO’da bulunan son teknoloji ürünü LPKF Laser and Electronics PROTOMAT S63 model cihaz ile baskılarını bakır plaket üzerine gerçekleştirdiler. 

Öğrenciler ayrıca Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında da uygulamalı deneyler yaparak “Biyomedikal Cihaz Teknisyenliğini” tanımış oldular. Bu alanda yapılan deneylerde; KL-730 Biyomedikal Ölçümleme Eğitim Seti kullanılarak bazı uygulamalar yapılmıştır. Cihaz, öğrencilerin devre üzerinde spesifik ölçümler yapabilmeyi ve pratik operasyonlarla basit fizyolojik sinyalleri algılamayı öğrenebilmesi için tasarlanmıştır. Buna ek olarak, öğrenciler deneylerin tamamlanması akabinde sensör ve dönüştürücülerin elektriksel karakteristiklerini açıkça anlayabilmektedirler. 

“İşsizlik Sorununun Çözümünde Mesleki Eğitimin Rolü Önemli”  
DAÜ-BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan yaptığı açıklamada, bilinen temel sorunların yanında, ülke eğitiminde ana sorunun yönlendirmelere dayalı bir yükseköğrenime geçiş politikasının olmaması ve buna bağlı olarak da mesleki eğitimin özlenen seviyelere gelememesinin olduğuna vurgu yaptı. Bu gibi uygulamalar ile meslek liseleri öğrencilerine yeni bir motivasyon kazandırmayı amaçladıklarını belirten Prof. Dr. İlkan, KKTC’deki mesleki eğitimin, eğitim sistemi içerisindeki konumu itibarı ile yeniden tasarlanması gerektiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. İlkan, meslek liseleri-meslek yüksekokulları zincirinin zorunlu hale getirilmesi projesine de vurgu yaparak, mesleki eğitimin tartışılacağı her platformda gönüllü katılıma hazır olduklarını dile getirdi ve ülke gençliğinin ana sorunu olan işsizlik sorununun çözümünde mesleki eğitimin önemli rol oynadığına da değindi. Prof. Dr. İlkan, bu alanda tamamen ülke gençliğine hizmet anlayışı ile her çalışmaya katkı koyabileceklerine de vurgu yaptı.     
 

Anahtar Kelimeler:
Daü Btyo
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