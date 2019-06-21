DAÜ-BTYO Gazimağusa Ticaret Lisesi’ni ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) eğitimde iş birliği yollarını artırma, öğrencileri bilgilendirme ve okullar arası yakınlaşmayı sağlama amacı ile liselere yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Bu ziyaretler çerçevesinde DAÜ-BTYO Gazimağusa Ticaret Lisesi’ne de bir ziyaret gerçekleştirdi.

DAÜ-BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, Gazimağusa Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümü öğrencilerine “Eğitimde Olanaklar, Fırsatlar ve Yönlendirmeler” konusunda bir seminer verdi. Prof. Dr. İlkan verdiği seminerde yükseköğrenimin önemine vurgu yaparak öğrencileri bu yönde bilgilendirip, liselerden DAÜ ve BTYO’ya geçişte var olan fırsatlar, olanaklar ve avantajları öğrenciler ile paylaştı.

DAÜ-BTYO Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ayhan Tecel ise öğrencilere program hakkında geniş bilgiler verdi. Ayrıca Tecel, mezunların piyasalarda aranılırlıkları ve daha ileri seviyede eğitim alma olanakları hakkında da açıklamalar yaptı. Tecel, iki yıllık bir eğitim süresinden sonra bir yıl daha eğitim alarak 3 yıllık diploma alabilecekleri gibi 3 yıllık programdan sonra İşletme Bölümü’ne devam koşullarının da var olduğuna vurgu yaptı.

Gazimağusa Ticaret Lisesi yetkilileri de yaptıkları konuşmada iş birliklerinin önemli olduğu ve ülkemizdeki eğitimin geliştirilmesi ve istenen seviyeye çıkarılması için DAÜ ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ve önümüzdeki süreçlerde okula yeni eğitim alanlarının kazandırılması için DAÜ ve DAÜ-BTYO ile birlikte çalışacaklarına vurgu yaptılar.