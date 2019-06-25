banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95604
ALTIN
265.847
DOLAR
5.7686
STERLİN
7.3413
EURO
6.5697
Tecavüz davası tamamlandı
TECAVÜZ DAVASI TAMAMLANDI
KKTC’de izinsiz ikamet eden 8 kişi tutuklandı
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET EDEN 8...
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Lefkoşa'da iki taraf arasında silahlı kavga
1 AĞIR YARALI
banner307

DAÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri TÜBİTAK proje yarışmasında finale kaldı

DAÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri TÜBİTAK proje yarışmasında finale kaldı

25 Haziran 2019 Salı 15:50
DAÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri TÜBİTAK proje yarışmasında finale kaldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) “2242 – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”na iki proje ile katıldı ve her iki proje de Kayseri’de yapılacak bölge finallerine kalma başarısını gösterdi.

DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Adnan Acan ve Doç. Dr. Duygu Çelik Ertuğrul’un danışmanlığı ve yönetiminde hazırlanan projeler ile gruplarda yer alan başarılı öğrenciler Hande Kölel, Soumaya El Maghlachi ve Muhab Abu Zeid, PediTracker başlıklı gruplarıyla “Pediatrik Giyilebilir Cihaz Tasarımı ve Vital Değerler Takip Sistemi” projesi; Yağmur Tatlı, Yaser Khaled Al-Najjer, Mohammed Abdulwahab Al-Hakeem de GetYourDorm başlıklı gruplarıyla “Online Dormitory Booking System” projesi ile finale kalma hakkı kazandı. Yarışmanın bölge finalleri ise 24-27 Haziran 2019 tarihlerinde Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde yapılıyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) “2242 – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”na iki proje ile katıldı ve her iki proje de Kayseri’de yapılacak bölge finallerine kalma başarısını gösterdi.

DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Adnan Acan ve Doç. Dr. Duygu Çelik Ertuğrul’un danışmanlığı ve yönetiminde hazırlanan projeler ile gruplarda yer alan başarılı öğrenciler Hande Kölel, Soumaya El Maghlachi ve Muhab Abu Zeid, PediTracker başlıklı gruplarıyla “Pediatrik Giyilebilir Cihaz Tasarımı ve Vital Değerler Takip Sistemi” projesi; Yağmur Tatlı, Yaser Khaled Al-Najjer, Mohammed Abdulwahab Al-Hakeem de GetYourDorm başlıklı gruplarıyla “Online Dormitory Booking System” projesi ile finale kalma hakkı kazandı. Yarışmanın bölge finalleri ise 24-27 Haziran 2019 tarihlerinde Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde yapılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Daü Bilgisayar Mühendisliği Tübitak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ-SEM yaz kursları başlıyor
DAÜ-SEM yaz kursları başlıyor
İç mimar Dündar Özişlek DAÜ iç mimarlık öğrencileri ile buluştu
İç mimar Dündar Özişlek DAÜ iç mimarlık öğrencileri ile buluştu
Kariyerinizi uzlaştırmacı sertifikası ile bir adım öne taşıyın
Kariyerinizi uzlaştırmacı sertifikası ile bir adım öne taşıyın
DAÜ-BTYO Gazimağusa Ticaret Lisesi’ni ziyaret etti
DAÜ-BTYO Gazimağusa Ticaret Lisesi’ni ziyaret etti
DAÜ, Podcast yayıncılığına başladı
DAÜ, Podcast yayıncılığına başladı
DAÜ YDİHO’nun sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor
DAÜ YDİHO’nun sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor
DAÜ-BTYO’dan Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine uygulamalı eğitim programı
DAÜ-BTYO’dan Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine uygulamalı eğitim programı
Üniversite eğitimini bir adım öteye taşımak isteyenler için, GAÜ yatay geçiş başvuruları devam ediyor
Üniversite eğitimini bir adım öteye taşımak isteyenler için, GAÜ yatay geçiş başvuruları devam ediyor
UKÜ Özel Yetenek Sınavı yoğun katılımla gerçekleştirildi
UKÜ Özel Yetenek Sınavı yoğun katılımla gerçekleştirildi
DAÜ Turizm Fakültesi’nden bir sosyal sorumluluk projesi
DAÜ Turizm Fakültesi’nden bir sosyal sorumluluk projesi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim