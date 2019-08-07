Daü Basın Duyurusu

Değerli basın kuruluşları,

Son zamanlarda bazı kesimler tarafından üniversitemiz ile ilgili olumsuz ve maksatlı haberler yapıldığını üzülerek takip etmekteyiz..

Ülkemizin en köklü devlet üniversitesi olan üniversitemiz 2019 Yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı neticesindeki girişlerde geçtiğimiz yıla göre öğrenci sayısında %12 oranında büyüme göstermiş olup bu başarısını öğrenci kaydına ve eğitim kalitesine dönüştürme çalışmalarına odaklanmayı öncelikli saymaktadır..

Zaman yeni öğrencilerimize kucak açma, onları evinde hissettirme, Gazimağusa şehri ve DAÜ olarak yardımcı olma zamanıdır..Bu bağlamda haber siteleri olarak özelde üniversitemizin ve genelde ülkemizin önceliklerine özen gösterilmesini rica eder, saygılar sunarım.

Dr.Erdal Özcenk

Başkan

Vakıf Yöneticiler Kurulu(a)