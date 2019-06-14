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DAÜ ACM öğrenci topluluğu Harvard’dan Dr. Hasan Sarı’yı ağırladı

DAÜ ACM öğrenci topluluğu Harvard’dan Dr. Hasan Sarı’yı ağırladı

14 Haziran 2019 Cuma 15:52
DAÜ ACM öğrenci topluluğu Harvard’dan Dr. Hasan Sarı’yı ağırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı EMU Association for Computing Machinery Student Club (DAÜ ACM Öğrenci Topluluğu) tarafından organize edilen etkinliğin konuğu, Harvard Medical School Araştırma Görevlisi Dr. Hasan Sarı oldu.

“ACM Tech-Talks 3.0: Application of Machine Learning in Medical Imaging” başlıklı etkinlik, Bilgisayar Mühendisliği Amfisi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işık Aybay’ın yanı sıra, akademisyenler, DAÜ ACM Öğrenci Topluluğu üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansın ardından, Dr. Hasan Sarı’ya plaket takdiminde bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
Daü Acm Hasan Sarı
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