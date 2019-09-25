DAÜ 22. Oryantasyon Günleri kapsamında kültür turları gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 22. Oryantasyon Günleri kapsamında üniversiteye kayıt yaptıran yeni öğrenciler ve velileri için çeşitli kültür ve tanıtım turları düzenledi. Etkinlikler kapsamında yeni gelen öğrenci ve velilerine yönelik düzenlenen şehir turları ile öğrencilerin üniversite ile çevreye uyum sürecinin desteklenmesi hedeflendi.

Program kapsamında yeni öğrencilere KKTC’yi yakından tanıtabilmek amacıyla 20 Eylül 2019 tarihinde Gazimağusa turu, 21 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa ve Girne turu ve 22 Eylül 2019 tarihinde ise Karpaz turu gerçekleştirildi. DAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrenciler düzenlenen şehir turları ile KKTC`yi daha yakından tanıma fırsatını elde ederken, merak ettikleri tüm soruları cevaplamak üzere söz konusu turlar kapsamında görevli asistanlar kendilerine refakat etti.

Yaklaşık 3000 Kişi Katıldı

22. Oryantasyon Günleri kapsamında yapılan kültür gezilerine 3000 civarında öğrenci ve veli katıldı. Yaklaşık 750 kişinin katıldığı Gazimağusa turunda Namık Kemal Zindanı, Lala Mustafa Paşa Camii, Othello Kalesi, Gazimağusa Suriçi gibi Kıbrıs tarihini ve kültürünü yansıtan yerler ziyaret edildi. Yaklaşık 1150 yeni kayıtlı öğrenci ve velinin katılmış olduğu Lefkoşa-Girne turu kapsamında ise Selimiye Camii, Büyük Han, Bandabulya Çarşısı, Yiğitler Burcu, Ledra Palas, Girne Limanı, Girne Kalesi ve Bellapais Manastırı ziyaret edildi. Yaklaşık 1150 kişinin katıldığı Karpaz turunda ise Apostolos Andreas Manastırı ve Altın Kumsal ziyaret edilen yerler arasındaydı.