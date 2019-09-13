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DAÜ 2019-2020 akademik yılına sanatla başlıyor

Kitap DAÜ-KAM yayını olarak hayat bulacak

DAÜ 2019-2020 akademik yılına sanatla başlıyor

Kitap DAÜ-KAM yayını olarak hayat bulacak

13 Eylül 2019 Cuma 15:14
DAÜ 2019-2020 akademik yılına sanatla başlıyor

Sanata daima değer veren Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2019-2020 Akademik Yılı’na yine sanatla başlayacak. DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Brifing ve Açılış Sergisi, iki etkinlikle gerçekleşecek. Brifing ve Resepsiyon, 20 Eylül 2019 Cuma günü, saat 19:00’da, Lefkoşa Bedesten’de, Ümit Ali Esinler Retrospektif Sergisi ve Kitap Tanıtımı ise 23 Eylül 2019 Pazartesi günü, saat 19:00’da, Lefkoşa Sol Sergi Salonu’nda gerçekleşecek. “Sanata sahip çık, yaşa, yaşat…” mottosu ile organize edilen DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Brifingi kapsamında DAÜ sanat politikaları, bu bağlamda üretilen bakış acıları, alınan kararlar ve bir yıl içinde gerçekleştirilmesi düşünülen hedefler sanatçıların ve sanatseverlerin bilgisine getirilerek tartışmaya açılacaktır. Ayrıca bu kapsamda yıl içinde organize edilecek etkinlikler hakkında bilgi verilecektir.

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Kitap DAÜ-KAM Yayını Olarak Hayat Bulacak

Kitap yazarlığını ve sergi Küratörlüğünü Fotoğraf duayeni Kadir Kaba ve DAÜ-KAM Görsel Sanatlar Proje Koordinatörü Zehra Şonya’nın yaptığı Ümit Ali Esinler Retrospektif Sergisi ve Kitap Tanıtımı, “Foto Ümit” olarak tanınan Ümit Ali Esinler’in Kıbrıs Türk fotoğraf tarihinde edindiği önemli yeri katılımcılara aktaracak ve DAÜ-KAM Yayını olarak hayat bulacak olan kitabın tanıtımını gerçekleştirecek. 1940 yılında 8 yaşında iken fotoğraf serüvenine başlayan Ümit Ali Esinler, sanatında olduğu gibi yaşamında da mütevaziliği ve alçak gönüllülüğü ile dikkat çeken, çığırtkan olmayan ama nitelik açısından yüksek doyurucu, paylaşımcı, bildiği yolda ilerleyen ve fotoğraf adına kendi içinde savaş veren bir kimliğe sahip.

Işığa olan tutkusu siyah beyaz fotoğraflardaki başarısının kaynağını sunarken Porte çalışmalarında yakaladığı kimlik çözümlemeleri içerik açısından da özneyi nasıl özümsediğinin ipuçlarını vermektedir. Sosyal ve politik olaylara bakışını fotoğraflarına da yansıtmaktan durmayan Esinler eleştiri ve ironi kavramlarını da sanatına katmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Daü 2019-2020 Akademik Yılı
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