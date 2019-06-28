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DAÜ 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezuniyet haftası için hazır

DAÜ 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezuniyet haftası için hazır

28 Haziran 2019 Cuma 16:20
DAÜ 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezuniyet haftası için hazır

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası için hazırlıklarını tamamladı. 2100’ü aşkın önlisans ve lisans, 450’yi aşkın yüksek lisans ve doktora mezununun diplomalarına kavuşacağı mezuniyet törenleri ile 2600’a yakın mezun hayata atılacak. Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde vereceği mezunları ile mezun sayısı 60 bine yaklaşmış olacak.

Lisansüstü Mezuniyet Töreni 1 Temmuz’da

2018 - 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü, saat 15:00’te, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Törene yüksek lisans ve doktora mezunları ile aileleri, DAÜ senatosu ve akademisyenler katılacak.

Mezunlar ve Veliler İçin Mezuniyet Resepsiyonu Gerçekleştirilecek

2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası etkinlikleri çerçevesinde 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü, saat 19:00’da ise DAÜ mezunlarının ve başarılarında payı olan velilerinin de katılacağı Mezuniyet Resepsiyonu düzenlenecek. Rektörlük Binası havuz başında düzenlenecek olan Mezuniyet Resepsiyonu’nda Bossa Nova Jazz Grubu konser verecek.

Önlisans ve Lisans Mezunları Diplomalarını 2 Temmuz’da Alacak

2100’ü aşkın önlisans ve lisans mezununun diplomalarına kavuşacağı Mezuniyet Töreni ise 2 Temmuz 2019 Salı günü, saat 19:00’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan törende daha sonra mezunlar adına öğrenci konuşmaları ve Sembolik Ağaç Dikim Töreni yer alacak. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın açılış konuşması ve protokol konuşmalarının ardından ise fakülte ve bölüm birincilerine diploma ve ödülleri protokol tarafından takdim edilecek. DAÜ Mezuniyet Töreni’ne KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile devlet ve hükümet temsilcileri de katılacak. 

Ünlü Sanatçı Mehmet Erdem Sahne Alacak

Önlisans ve Lisans mezunlarına diplomalarının verilmesinin ardından ise keplerin havaya atılması ve Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Mehmet Erdem’in sahne alması ile tören sona erecek. Mehmet Erdem, en sevilen şarkılarını DAÜ mezunları için seslendirecek.

Anahtar Kelimeler:
DAÜ 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi
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