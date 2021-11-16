Covid-19 Pandemisi’nin eğitim üzerine etkileri

Girne Amerikan Üniversitesi Akademisyeni ve Genel sekreteri Sadık Akyar; Covid-19 Pandemisi nedeniyle yaklaşık 2 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitimin yeniden başlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu: “ilk defa Online eğitime geçildiğinde herkes yeni bir çığır açıldığını düşündü ama vakit geçtikçe online eğitimin aslında yüz yüze eğitimin yerini alamadığı anlaşıldı. Öğrenciler ile bire bir yaptığımız konuşmalarda onlardan bu şekilde bir geri dönüş aldık.”

Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar sözlerine; “Bu sürecin öğrencilere, akademisyenlere ve ailelere kazandırdığı şöyle bir özellik var; bu süreç böyle olmasaydı belki bazı kişiler ya da bazı aileler bunlara vakıf olamayacaktı ama süreç çok hızlı ilerledi ve aynı zamanda bu süreçte satışlarda yüksek artış oldu.” Diyerek devam etti.

Yerli ve yabancı öğrencilerin yüz yüze eğitim almak istediklerini kendisine ifade ettiklerini dile getiren Akyar: “Haftanın bazı günleri vardır örneğin öğrenciler pazartesi sabah derslerine pek gelmek istemezler bizde genelde pazartesi ilk derse ağır dersler koymamaya özen gösterir ya da boş bırakmaya çalışırız. Bu sene dersleri çeşitlendirdik bu yüzden pazartesi gününe ders koymamıza rağmen inanılmaz bir katılım oluyor. Daha önceki zamanlarda öğrenciler gelirlerdi, derslerini dinlerlerdi ve okuldan ayrılırlardı fakat şimdi derslerin bitmesine rağmen okulda kalıyorlar ayrılmak istemiyorlar” diyerek konuşmasını sonlandırdı.