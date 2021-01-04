Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari ücret hariç zamlar fora
Asgari ücret hariç zamlar fora
Korona’dan ölen Mahmut Boral’ın ailesinin çığlığı!
Korona’dan ölen Mahmut Boral’ın ailesinin...
Sivil itaatsizliğe doğru
Sivil itaatsizliğe doğru
Özersay’ın Küçük Emrah’ları
Özersay’ın Küçük Emrah’ları
banner376

Çocuklarda cinsel gelişim ve sık karşılaşılan davranışlar

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dilara Altan, çocuklarda cinsel gelişim ve sık karşılaşılan davranışlar hakkında açıklamada bulundu.

04 Ocak 2021 Pazartesi 16:50
Çocuklarda cinsel gelişim ve sık karşılaşılan davranışlar
banner337
banner351

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dilara Altan, cinsel gelişimin bilindiği üzere doğumla birlikte başladığını belirterek, birçok ebeveyn veya bakım verenin, sorumlu olduğu çocuğun cinsel gelişimi sırasında sergilediği davranışlarda herhangi bir anormallik olup olmadığı konusunda zaman zaman endişe duyduğunu ifade etti. Anormalliğin ne olduğuna karar verirken; normal olanın ne olduğunun bilinmesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Altan, açıklamasının devamında şunları söyledi;
 

“Çocuklar Kendi Bedenleri Hakkında Sık Sık Soru Sorarlar”

banner341
”Belirli yaş gruplarında sık karşılaşılan davranışları örneklemek için bu yazıyı sizlerle paylaşmak istedim. 4 yaşından küçük çocuklarda sık karşılaşılan davranışlar arasında
Toplum içinde özel bölgelerine dokunmak, özel bölgelerini başkalarına göstermek, soyunma halindeyken insanları izlemek istemek, kendi bedenleri ve işlevleri hakkında soru sormak oldukça yaygındır.”
 

“Çocuklar Özel Bölgelerini Keşfetme Amaçlı Oyunlar Oynayabilirler”

“4-6 yaş aralığında çocukların mahremiyet kavramından uzak davranışları devam etmektedir. Dahası el ele tutuşmak veya öpüşmek gibi romantik ilişkileri taklit etme davranışı veya kendi yaslarındaki çocuklarla doktorculuk gibi özel bölgelerini keşfetme amaçlı oyunlar oynayabilirler. 7-12 yaş aralığında mahremiyet fikri hakim olmaya başlar. Sosyal konulara ilişkin farkındalık artar ve keşfetme ihtiyacından kaynaklı çıplaklık içeren görselleri takip etmek tarzında davranışlar sergiledikleri bilinmektedir.”

banner360
Anahtar Kelimeler:
Çocuklarda Cinsel Gelişim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul öncesi ve ilköğretimde STEM
Okul öncesi ve ilköğretimde STEM
UKÜ’lü Akademisyen Esat Kastambollu İngiliz Mutfak Federasyonu’na faal üye olarak kabul edildi
UKÜ’lü Akademisyen Esat Kastambollu İngiliz Mutfak Federasyonu’na faal üye olarak kabul edildi
UKÜ KPUAL faaliyet alanlarını genişletti
UKÜ KPUAL faaliyet alanlarını genişletti
UKÜ Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Uzman Mimar Emre Arolat’ı ağırladı
UKÜ Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Uzman Mimar Emre Arolat’ı ağırladı
UKÜ Folklor/Edebiyat Dergisi ‘Kadın Çalışmaları Özel Sayısı’ yayımlanacak
UKÜ Folklor/Edebiyat Dergisi ‘Kadın Çalışmaları Özel Sayısı’ yayımlanacak
UKÜ Turizm Öğrencileri “Covid-19 Dönemi Sonrası Teknoloji Kullanımını” irdeledi
UKÜ Turizm Öğrencileri “Covid-19 Dönemi Sonrası Teknoloji Kullanımını” irdeledi
Özçil: “İnsan yaşamı var oldukta gastronomi devam edecektir”
Özçil: “İnsan yaşamı var oldukta gastronomi devam edecektir”
ODTÜ KK Petrol ve Doğal Gaz öğrencilerinin başarısı
ODTÜ KK Petrol ve Doğal Gaz öğrencilerinin başarısı
Kıbrıs’ın en iyi kampüsü UKÜ
Kıbrıs’ın en iyi kampüsü UKÜ
Üniversitelerde geçen yıla oranla %40 öğrenci kaybı
Üniversitelerde geçen yıla oranla %40 öğrenci kaybı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim