Çocuklarda cinsel gelişim ve sık karşılaşılan davranışlar

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dilara Altan, cinsel gelişimin bilindiği üzere doğumla birlikte başladığını belirterek, birçok ebeveyn veya bakım verenin, sorumlu olduğu çocuğun cinsel gelişimi sırasında sergilediği davranışlarda herhangi bir anormallik olup olmadığı konusunda zaman zaman endişe duyduğunu ifade etti. Anormalliğin ne olduğuna karar verirken; normal olanın ne olduğunun bilinmesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Altan, açıklamasının devamında şunları söyledi;



“Çocuklar Kendi Bedenleri Hakkında Sık Sık Soru Sorarlar”

”Belirli yaş gruplarında sık karşılaşılan davranışları örneklemek için bu yazıyı sizlerle paylaşmak istedim. 4 yaşından küçük çocuklarda sık karşılaşılan davranışlar arasında

Toplum içinde özel bölgelerine dokunmak, özel bölgelerini başkalarına göstermek, soyunma halindeyken insanları izlemek istemek, kendi bedenleri ve işlevleri hakkında soru sormak oldukça yaygındır.”

“Çocuklar Özel Bölgelerini Keşfetme Amaçlı Oyunlar Oynayabilirler”

“4-6 yaş aralığında çocukların mahremiyet kavramından uzak davranışları devam etmektedir. Dahası el ele tutuşmak veya öpüşmek gibi romantik ilişkileri taklit etme davranışı veya kendi yaslarındaki çocuklarla doktorculuk gibi özel bölgelerini keşfetme amaçlı oyunlar oynayabilirler. 7-12 yaş aralığında mahremiyet fikri hakim olmaya başlar. Sosyal konulara ilişkin farkındalık artar ve keşfetme ihtiyacından kaynaklı çıplaklık içeren görselleri takip etmek tarzında davranışlar sergiledikleri bilinmektedir.”