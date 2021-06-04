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Çevreyi koruyarak geliştirmek için çözümler üretilmeli

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ehsan Reza, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün amacının çevreyi etkileyen olumsuz etkenler konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak ve yaşanılan çevreyi koruyarak geliştirmek için çözümler üretilmesine küresel boyutta dikkat çekmek olduğunu kaydetti.

04 Haziran 2021 Cuma 20:42
Çevreyi koruyarak geliştirmek için çözümler üretilmeli
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Yrd. Doç. Dr. Reza, Yapay Çevredeki sürekli gelişmelerin, iklim değişikliği, küresel ısınma, sera etkisi, toprak-su-hava kirliliği, fosil yakıt tüketimi, orman kaybı, canlıların yok olması gibi çevre sorunlarına yol açtığını ifade etti.  

Çevreye saygı duyan ve doğal kaynakları koruyan, insan eylemlerinden özellikle sanayiden kaynaklanan kirlilikleri önleyen acil çözümlere ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Reza, “Aksi durumda, bu olumsuz etkenler önlenemez bir şekilde büyüyerek, yaşanılan çevre tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Reza, temiz ve sağlıklı bir çevrenin insan yaşamının temel ihtiyacı olduğunu söyleyerek, bu nedenle tüm bireylerin gelecek nesillerin yaşam alanı bulacağı sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulması, korunması ve devam ettirilmesi konusunda sorumluğu olduğunu aktardı.

Bu doğrultuda, bireysel çözümler üretilmesi, alınan toplumsal ve yönetsel kararların ve çözümlerin uygulanması konusuna özen gösterilmesi gerektiğini belirten Reza, “Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün kutlanması, bugünde dikkatlerin çevre konularına çekilmesi, belirgin bir şekilde toplumsal farkındalığı artırmakta, ulusal ve uluslararası çevre politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Reza, sürdürülebilir bir çevre sağlamak amacıyla yapılması gerekenler konusunda da konuşarak, “Toprak-su-hava kirliliğinin azaltılması ve iklimsel değişikliğin önlenmesi; temiz ve atık su sağlamada sağlıklı koşulların oluşturulması; toplumsal sağlığın ve iyi olma durumunun korunması; toplumda eğitim ve eşitlik sağlanması; fakirlik ve açlığın önlenmesi hususlarında paydaş olma ve sorumluluk almada etkin olunmalıdır” ifadesini kullandı.

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