Bursa 22. Yüzyıl Eğitim Kurumları’ndan GAÜ’ye ziyaret

22. Yüzyıl Eğitim Kurumları Kurucusu Kenan Kulaksız, 22. Yüzyıl Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Canan Kulaksız Tarçın ve beraberindeki heyet ile

Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) ziyaret etti.

GAÜ’de gerçekleşen ziyarete GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ CEO’su Mehmet Mert Türker, GAÜ’nün Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan kardeş Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Saffet Özarslan katılım gösterdi.

Görüşmede 22. Yüzyıl Koleji’nin vizyonu ve gelecekle ilgili düşünsel hazırlıklıları hakkında konuşuldu.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar görüşmenin ardından, “Bursa’dan çok değerli misafirlerimizi ağırladık. 22. Yüzyıl Koleji yeni bir vizyon ve oluşumunu izlemek, gelecekle ilgili düşünsel hazırlıklılarına tanık olmak muhteşemdi” dedi.

22. Yüzyıl Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Canan Kulaksız Tarçın ise, “Çocuklarımızı aydınlık ve umut dolu bir geleceğe taşımak için sevgiyle ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyoruz, GAÜ’ye bu görüşme için teşekkür ederiz” şeklinde belirtti.