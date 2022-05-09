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Biribirinden ünlü isimlerle ‘GAÜ Bahar Festivali’ başlıyor

09 Mayıs 2022 Pazartesi 12:43
Biribirinden ünlü isimlerle ‘GAÜ Bahar Festivali’ başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ağırlayacağı sanatçılar ve düzenleyeceği etkinlikler ile hafızalarda yer edecek muhteşem bir festival düzenliyor.

GAÜ her yıl geleneksel olarak düzenlediği Bahar Şenliklerine bu yıl da devam ediyor. “The Global Goals For Sustainable Development” (Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler) teması ile bu yıl gerçekleşecek olan 2022 Bahar Festivali kapsamında birbirinden ünlü şarkıcılar sahne alacak. Eğlenceli konserlerin yanı sıra çeşitli etkinliklere de imza atılacak olan etkinlikte öğrenciler için çeşitli yarışmalar da düzenlenecek.

Festival programı kapsamında GAÜ Lympic Arena’da;

16 Mayıs – Saat 20.30'da Doğuş Kılıç,

17 Mayıs - Saat 20.30'da Roham&Jacy,

17 Mayıs - Saat 22.00'da Eypio,

18 Mayıs – Saat 22.00’da Fikri Karayel,

19 Mayıs - Saat 20.30'da Dj Ammar Off,

19 Mayıs -  Saat 22.00’da Goblean,

20 Mayıs - Saat 20.30’da; Blue&Tears,

20 Mayıs - Saat 22.00'da ise Yüksek Sadakat sahne alacak.

Festival kapsamında ayrıca “Geri Dönüşüm Kostüm Yarışması”, “Ses Yarışması”, “GAÜ Kraliçe ve Kralını Seçiyor” isimli yarışmalar da düzenlenecek. GAÜ’den yapılan konu ile ilgili açıklamada, “The Global Goals For Sustainable Development” teması ile bu yıl 2022 Bahar Şenliklerimizi GAÜ olarak gerçekleştiriyoruz. Birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yaparken eğlenceli yarışmalarımızda da ödüllerimiz olacak. Festivalimiz halkın katılımına açıktır” denildi.

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