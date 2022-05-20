banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
"Yeni hükümetin güvenoyu alması oldukça önemli"
"Yeni hükümetin güvenoyu alması oldukça...
Trafik kazası: 3 yaralı
Trafik kazası: 3 yaralı
“1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kalkacak”
“1 Haziran’dan itibaren maske ve...
Yerel seçim muamması…
Yerel seçim muamması…
banner405

Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!

20 Mayıs 2022 Cuma 00:42
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!

‘Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki- isimli serginin basın lansmanı Antalya Kültür Sanat’ta (AKS) gerçekleştirildi. ‘Düşünen Adam', 'Öpücük', 'Eve (Havva)' gibi eserleri bulunan dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Auguste Rodin'in, ARUCAD’ın Kurucusu Erbil Arkın'ın özel koleksiyonundaki 22 eseri, Antalya'da sanatseverlerle buluştu.     

Modern heykelin öncüsü olarak bilinen dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Auguste Rodin'in (1840-1917) eserleri, 'Tutkunun Heykeltıraşı Rodin- Erbil Arkın Özel Koleksiyonu'ndan Bir Seçki' adlı sergisi Antalya Kültür Sanat'ta (AKS) izleyiciyle buluştu. 18 Mayıs Çarşamba günü lansmanı gerçekleşen sergi, 19 Mayıs- 31 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 140. kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Girne'de bulunan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve The Arkın Rodin Collection Gallery iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen sergide, Kıbrıslı iş insanı Erbil Arkın'ın özel koleksiyonundan derlenen 22 eser yer aldı.

Lansman, ARUCAD’ın Kurucusu Erbil Arkın, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı Başkanı Davut Çetin, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Sergi Küratörü Oya Silbery, Antalya Vali Yardımcısı, KKTC Başkonsolosu ve Turizm Tanıtım Temsilcisi, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, KKTC Sanayi Odası Başkanı, Antalya ve KKTC’nin önde gelen iş insanları, basın mensupları ve konukların katılımıyla gerçekleştirildi.  

ERBİL ARKIN: ‘BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞEREF’

Koleksiyoner Erbil Arkın ise Rodin sergisinin açılmasının büyük bir gurur olduğunu aktardı. Arkın, “Aramızda sular var ama kardeşiz. Biraz sanatı tanıtabilirsek ne mutlu bize. ARUCAD'ın mottosu 'Medeniyet ve sanat birdir'. Birisi yoksa öbürü olamaz. Bizim için büyük bir şereftir. İnşallah tekrar tekrar böyle şeyler yaparız" diye konuştu. Arkın, misafirperverliklerinden dolayı ATSO Başkanı Davut Çetin ve ekibine teşekkür etti.

DAVUT ÇETİN: ‘TÜRKİYE'DE İKİNCİ’  

Serginin lansmanında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya tarihine geçecek sanat olaylarından birisine imza attıklarını ve 2006 yılında Sabancı Müzesi'ndeki sergiden sonra Türkiye'nin ikinci Rodin sergisini açtıklarını anlattı. Rodin heykellerinin Girne'den aylar süren bir çalışmayla, başta Sayın Erbil Arkın olmak üzere çok sayıda kişinin ve kuruluşun özel destek ve gayretleriyle geldiğine dikkati çeken Davut Çetin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yardımına rağmen 4-5 ay boyunca bu sergi için olağanüstü bir çaba harcadıklarını aktardı. Çetin, gümrük işlemleri, sigorta gibi her aşama için uğraştıklarını ve sonunda Rodin'in Antalya'ya geldiğini söyledi.

Rodin koleksiyoneri Erbil Arkın'ın ATSO'ya kayıtlı bir üye olduğunu Serbest Bölge'de yatırım yaptığını belirten Çetin, Arkın'ın Rodin koleksiyonu ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi gibi projeleri için tebrik ettiğini söyledi. Çetin, “18'inci sergimiz. Çok emek çektiğimiz, çok emek verdiğimiz Erbil Bey'in ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nin çok büyük katkı verdiği bir sergiyi açıyoruz. Bundan sonra Antalya'da bu kültür daha da gelişerek devam edecek" dedi.  

Çetin, “Picasso, Andy Warhol sergileri açtık. Fikret Mualla, Selim Turan, Abidin Dino, Avni Arbaş, Osman Hamdi Bey gibi ünlü ressamlarımızın eserlerini sergiledik. Rodin sergisi, Odamızın 140’ıncı yılına ve Antalya’ya yakışan çok güzel bir sergi oldu” diye konuştu. Çetin sözlerine, “Her zaman söylüyorum, bir Andy Warhol resmini, bir Rodin heykelini anlayan kişi işinde ve hayatında daha başarılı olacaktır. Çünkü sanat; mimar, mühendis, tornacı, kuaför, mutfak şefi gibi her mesleğe ilham verir” şeklinde devam etti.

Lansmanın ardından, koleksiyoner Erbil Arkın ve sergi küratörü Oya Silbery’nin katıldığı ve  Moderatörlüğü’nü Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün’ün yaptığı bir söyleşi düzenlendi. Söyleşide, Rodin’in heykel sanatının dönüştürücü kimliğinin yanı sıra, Erbil Arkın’ın güzel sanatlara olan ilgisinin ve Rodin tutkusunun “Doğu Akdeniz’in en büyük Rodin Koleksiyoneri”ne dönüşmesine ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin kuruluşuna uzanan öyküsüne odaklanıldı.

19 MAYIS'TA ÜCRETSİZ

Konuşmaların ardından AKS binasında bulunan Rodin heykelleri sergisi Erbil Arkın ve Davut Çetin tarafından gezdirildi. Arkın, 22 eserin hikayesini tek tek anlattı. Yarın ziyaretçilerine kapılarını açacak olan sergi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 1 günlüğüne ücretsiz olacak.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ yeni başarılara imza atmaya devam ediyor
GAÜ yeni başarılara imza atmaya devam ediyor
LAÜ’de Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu düzenlendi
LAÜ’de Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu düzenlendi
GAÜ’de Bahar Festivalinin ilk günü çeşitli etikinliklerle başladı
GAÜ’de Bahar Festivalinin ilk günü çeşitli etikinliklerle başladı
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Esenyel “KKTC’de turizmde destinasyon imajı yükseltilerek, genel turizm kalitesinin gelişimine katkıda bulunulmalı”
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Esenyel “KKTC’de turizmde destinasyon imajı yükseltilerek, genel turizm kalitesinin gelişimine katkıda bulunulmalı”
LAÜ’de Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu düzenlenecek
LAÜ’de Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu düzenlenecek
LAÜ Psikoloji Günleri’nin 7.si düzenlendi
LAÜ Psikoloji Günleri’nin 7.si düzenlendi
LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp, Hemşireler Günü’nde açıklamalar yaptı
LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp, Hemşireler Günü’nde açıklamalar yaptı
LAÜ’den tarihi başarı
LAÜ’den tarihi başarı
“Mesleğini etik çerçeve içinde gerçekleştirebilen tüm psikologların günü kutlu olsun”
“Mesleğini etik çerçeve içinde gerçekleştirebilen tüm psikologların günü kutlu olsun”
Biribirinden ünlü isimlerle ‘GAÜ Bahar Festivali’ başlıyor
Biribirinden ünlü isimlerle ‘GAÜ Bahar Festivali’ başlıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim