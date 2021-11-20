banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başbakanlık “Kısa vadeli ekonomik eylem planı hazırlık toplantısı” düzenliyor
Ekonomide acil çözüm arayışı
Zam manyağı olduk!
Zam manyağı olduk!
Salih Miroğlu ve Özker Özgür anılacak
16 yıl geçti unutulmadılar
Özer Kanlı BRT’den de atıldı
Usulsüzlüğe son verildi
banner405

Atelier Arkın’ın Resim ve Seramik Sergisi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde!

20 Kasım 2021 Cumartesi 16:42
Atelier Arkın’ın Resim ve Seramik Sergisi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde!

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olan Atelier Arkın’ın yıl sonu sergisi, 19 Kasım Cuma akşamı Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen koktely ile ziyarete açıldı.

ARUCAD’ın Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olarak faaliyet gösteren Atelier Arkın, ilk kursiyer sergisini 19 Kasım Cuma akşamı saat 19.00’da, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen kokteyl ile sanatseverlerlerle buluşturdu. Gecenin açılış konuşmasında ARUCAD’dan duyduğu gururu dile getiren Kurucu Erbil Arkın, “Bu sergiyi hayata geçiren hocalarımıza, kursiyerlerimize ve Girne Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.        

 

Adalı sanatçılardan ve halktan birçok kişinin katılım gösterdiği açılış kokteylinde konuşma yapan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi şu ifadelerde bulundu: “ARUCAD’ın düzenlediği hemen her sanat etkinliğinde olduğu gibi bu gecede de bizleri yalnız bırakmayan sanatsevere, sanata ilgi duyan herkese aramızda oldukları için teşekkür ederim. ARUCAD’ın vizyonu doğrultusunda sürdürdüğü, sanatı Ada’da canlı tutma çabasının bu sergide de vücut bulduğunu görmek, sanatçı ve tasarımcı yeni insanlar yetiştirmek Üniversitemiz adına büyük gurur verici. Başından beri ciddi emek vererek bu eserleri üreten Atelier Arkın kursiyerlerinin başarılarını tebrik eder, devamını dilerim.”       

Gecede, Atelier Arkın Direktörü Yusuf Baydal ise kursiyerlerle birlikte uzun süredir yürüttükleri çalışmaları ARUCAD ve Girne Belediyesi işbirliği ile sergileme fırsatı bulabildikleri için duyduğu heyecanı ve minneti dile getirdi. Baydal, kursiyerleri yetiştiren seramik ve resim eğitmenleri, Mümine Özdemirağ Yağlı, Tülay Okan, Gülgün Elitez ve Yılmaz Kastanbollu’ya ayrıca teşekkür etti.

Atelier Arkın’ın resim ve seramik kurslarında ortaya çıkan çalışmalarının izleyiciyle buluştuğu sergi, 24 Kasım Çarşamba gününe kadar Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacaktır. Sergi girişinde, izleyicilerin AdaPass veya son iki günlük Negatif Antijen sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.  

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’de “Mobbing Gerçekleri’ konulu panel düzenlendi
LAÜ’de “Mobbing Gerçekleri’ konulu panel düzenlendi
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, KTTO’nun Panelinde Yükseköğretimi Konuştu
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, KTTO’nun Panelinde Yükseköğretimi Konuştu
LAÜ Akademisyeni Perçinci, “Diyabet ve Beslenme” konusunda açıklamalarda bulundu
LAÜ Akademisyeni Perçinci, “Diyabet ve Beslenme” konusunda açıklamalarda bulundu
GAÜ Aşı Merkezi Başhekimi Dr. Cenkler “GAÜ’de Covid-19 önlemleri konusunda oldukça başarılıyız”
GAÜ Aşı Merkezi Başhekimi Dr. Cenkler “GAÜ’de Covid-19 önlemleri konusunda oldukça başarılıyız”
Covid-19 Pandemisi’nin eğitim üzerine etkileri
Covid-19 Pandemisi’nin eğitim üzerine etkileri
LAÜ öğrencileri Çocuk Hakları Sergisi ile farkındalık yarattı
LAÜ öğrencileri Çocuk Hakları Sergisi ile farkındalık yarattı
LAÜ’de “Cittaslow’da Yerel Yönetim Modeli: Lefke Örneği” konulu konferans düzenlendi
LAÜ’de “Cittaslow’da Yerel Yönetim Modeli: Lefke Örneği” konulu konferans düzenlendi
LAÜ Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencileri tasarım yolculuğuna başladılar
LAÜ Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencileri tasarım yolculuğuna başladılar
Başarılı öğrenci LAÜ’yü tercih etti
Başarılı öğrenci LAÜ’yü tercih etti
LAÜ öğrenci kulüpleri tanıtımı yapıldı
LAÜ öğrenci kulüpleri tanıtımı yapıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim