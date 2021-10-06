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ARUCAD’da son mülakat için tarih 7 Ekim

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), pandemi sürecini göz önünde bulundurarak, üniversite adaylarına %100 burslu eğitim sunabilmek için 7 Ekim’de mülakat düzenliyor.

06 Ekim 2021 Çarşamba 16:10
ARUCAD’da son mülakat için tarih 7 Ekim

KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu öğrenciler, 7 Ekim Perşembe günü düzenlenecek mülakata katılabilecek. ARUCAD, pandemi nedeniyle Üniversite bünyesindeki tüm programlara kayıt yaptıracak olan adaylara doğrudan %50 burs hakkı tanıyor. Adaylar, burs oranını %75, %90 ve %100’e kadar yükseltmek için 7 Ekim’deki mülakata katılacak.    

Sanat, Tasarım, İletişim Odaklı Vakıf Üniversitesi    

Sanat, tasarım ve iletişim alanlarında 14 bölüme sahip ARUCAD’da, Sanat Fakültesi altında Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Seramik, Film Tasarımı ve Yönetimi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümleri; Tasarım Fakültesi altında; Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Gemi ve Yat Tasarımı; İletişim Fakültesi altında Dijital Oyun Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim, Reklam Tasarımı ve İletişimi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümleri bulunmaktadır.

ARUCAD’da tüm öğrenme deneyimi ileri teknolojilerle kurulan atölyeler, stüdyolar ve laboratuvarlarda gerçekleşmektedir. Çağdaş öğrenme metodlarıyla öğrenciler tasarlarken düşünme, üretirken öğrenme deneyimine sahiptir. Üniversitenin etkinlik alanları Art Rooms ve Art Space’te ise yıl boyunca sergiler ve akademik konuşmalar serisi gerçekleşmektedir.  

Aday öğrenciler, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi için yeni lisans programlarına başvuruda bulunabilecek. ARUCAD’ın sunduğu %100’e varan burs olanakları, mülakat ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85  numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecek.     

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