ARUCAD Yüksek Lisans Öğrencileri Sergisi, Art Rooms Galeri’de açılıyor!

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Yüksek Lisans öğrencilerinin disiplinlerarası çalışmalarının yer aldığı MASTERCLASS Sergisi, 23 Kasım Salı akşamı 18.00’da Girne’deki Art Rooms Gallery’de izleyiciyle buluşuyor.

2017 yılında kurulan ARUCAD, sanat, tasarım ve iletişim alanlarında çağdaş gereksinimlere yanıt verecek şekilde tasarlanmış tematik bir üniversitedir. Bu alanda Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek vakıf Üniversitesi olan ARUCAD’ın bünyesinde, 2020 yılında Sanat ve Mimari Tasarım alanlarında yüksek lisans programları açılmıştır.

Farklı disiplinlerden gelen ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin yıl boyunca devam ettikleri programları çerçevesinde, özgün konuları ele alarak ürettikleri sanatsal çalışmaların ve bu alana koymaya çalıştıkları yeni eserlerin bir sunumu niteliğindeki ARUCAD MASTERCLASS Sergisinde disiplinlerarası yaklaşımlar bir araya geliyor.

Baskı Resim, Video, Seramik, Dijital Baskı, Cam ve Enstalasyon gibi çalışmaların yer aldığı sergide, Erbil Arkın, sanat tarihinde yer bulmuş sanatçılardan esinlenerek yeni dijital yöntemlerle oluşturduğu eserlerinde ele aldığı insan bedenleri üzerinden sistemin dayattığı tezatlıkların ve adaletsizliklerin karşısında sorgulayıcı ve dönüştürücü bir tavır ortaya koyuyor.

Geleneksel tığ ve dikiş tekniklerini kullanan Sevda Orr, doğa ile çeşitli insan yapımı malzeme ve formlar arasındaki belirsizliği keşfetmek amacıyla kurduğu mekâna özgü enstalasyonlarla insan yapımı nesneler ve doğal ortamlar arasındaki tamamlayıcı ilişkileri en üst düzeye çıkaran kompozisyonlar oluşturuyor.

Karina Kassenova ise, insan psikolojisi ve gözlemlerden yola çıkarak oluşturduğu çalışmalar aracılığıyla ego, iki yüzlülük, toplumsal statü, sınıfsal farklılık, samimiyet gibi kavramları farklı açılardan ele alıyor.

23 Kasım Salı akşamı saat 18.00’da Girne’deki Art Rooms Galeri’de açılacak ARUCAD Yüksek Lisans Öğrencileri Sergisi, 3 Ocak tarihine kadar, Pazar günleri hariç 13.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.