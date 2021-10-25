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ARUCAD Taşkent Doğa Parkı’nda

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Taşkent Doğa Parkı arasındaki işbirliğinin ilk adımı atıldı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 15:03
ARUCAD Taşkent Doğa Parkı’nda

2021-2022 Akademik Yılı Oryantasyon Etkinlikleri kapsamında, 24 Ekim Pazar günü, ARUCAD öğrencileri ve akademisyenleri ile bir doğa farkındalık gezisi ve piknik gerçekleştirildi. 

ARUCAD’ın yeni öğrencileri için 20-24 Ekim tarihleri arasında düzenlediği 2021-2022 Akademik Yılı Oryantasyon Etkinlikleri, 24 Ekim Pazar günü Taşkent Doğa Parkı’na gerçekleştirdikleri doğa gezisi ve piknikle sonlandı. Yeni kayıt yaptıran ARUCAD öğrencileri ve akademisyenleri, oryantasyon etkinliklerinin son gününde düzenlenen doğa farkındalık gezisi ile birlikte Taşkent Doğa Parkı Rehabilitasyon Merkezini yakından incelediler.   

ARUCAD’ı ağırlayan, Taşkent Doğa Parkı Halkla İlişkiler ve İletişim Koordinatörü Serdar Tuksal, ilk etapta öğrencilere ve akademisyenlere, Doğa Parkı’nın kuruluş amacını anlattı: “Doğa Parkı, doğal yaşam parkları oluşturmak, bakıma muhtaç hayvanların tedavilerini üstlenmek, yaban hayatıyla ilgili alanında uzman bilim insanlarıyla bilimsel çalışmalar yürütmek, yaban hayatla ilgili tanıtıcı eğitimler gerçekleştirmek, farkındalık yaratmak ve yaban hayatı koruma bilincini geliştirip topluma yaymak amacıyla kuruldu. Bu sebeple burası bir hayvanat bahçesi olarak görülmemelidir.” 

Doğa Parkı gezisi süresince öğrencilere parkın bünyesinde bulunan, Yaban Hayat Hastahanesini, Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini, Deniz Canlıları Merkezini ve ardından Araştırma Laboratuvarını gezdiren Serdar Tuksal, öğrencilere Doğa Parkı’nın faaliyetlerinden bahsetti: “Elektrik direğine takılan bir Peçeli Baykuş’u kurtardık, rehabilite ettik ve doğaya saldık. Bir şahin çiftimizin yavrularının bakımında onlara destek olduk. Kıyıya vuran bir foka nekroksi yapıldı. Burada barındırdığımız tüm canlıların sağlık durumları düzenli olarak veterinerlerimiz tarafından kontrol edilmektedir.”

Doğa Parkı rehberi eşliğinde parkı gezen ve koruma altında olan canlıları inceleyen öğrenciler Ada’daki  yaban hayatın korunması hakkında bilgi edindiler.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Taşkent Doğa Parkı ile yapılan işbirliği ile ilgili şöyle konuştu: “Öğrencilerimizin, Üniversiteye ve Ada hayatına uyumu bizim için önemlidir. Onların içinde bulundukları coğrafyaya olan uyumları, doğaya olan saygıları ve bunu yaşamın bir parçası olarak görmeleri de aynı derecede hem biz hocaları hem de kendi kişisel farkındalıkları için önemli bir konudur. Bu noktada, ARUCAD olarak, yaban hayatın korunması adına önemli projeler üreten Taşkent Doğa Parkı ile işbirliğimizin ilk adımını atmış bulunuyoruz. Koordinatör Serdar Tuksal’a öğrencilerimizi ve bizleri ağırlayarak Adamızdaki yaban hayatın korunması konusunda verdiği değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Taşkent Doğa Parkı’yla ortak projelerimizin devam edeceği bildirmek isterim.”

20 Ekim Çarşamba günü başlayan ARUCAD 2021-2022 Akademik Yılı Oryantasyon Günleri Etkinlikleri, Taşkent Doğa Parkı gezisinin ardından, akademisyenler ve öğrenciler ile birlikte düzenlenen Hoş Geldin Pikniği ile son buldu. 

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