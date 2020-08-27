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ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Vehbi: “Öğrencilerin sıkıntılarına çözüm bulunmalı”

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Vehbi, öğrencilerin artık Kıbrıs üniversitelerini tercih etmediklerini belirterek ülkede öğrencilerin yaşadığını sıkıntılara değinerek “Çözüm bulunması gerekli” dedi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 14:53
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Vehbi: “Öğrencilerin sıkıntılarına çözüm bulunmalı”
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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, YSK sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili açıklamalar da bulundu.

Geçen yıl yaşanan düşüş sebebiyle bu yılın artışta olmasının pozitif bir nokta olduğuna değinen Rektör Yardımcısı Vehbi, öğrencilerin adada çektiklerinin sıkıntılara üniversiteler ve hükümet olarak projeler üretilmesine dikkat çekti.

“AZALMAYA DEVAM EDECEK”

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Geçen yıla oranla bu yıl Kıbrıs Üniversitelerini seçen öğrencilerin sayısında artış olduğunu belirten Vehbi, Kıbrıs üniversitelerinin her yıl yükselişte olduğunu ancak 4 yıl kadar önce bu yükselişin durma noktasına geldiğini ve 2-3 yıldır da iniş halinde olduğunu belirtti. Vehbi, Geçen yıl oldukça ciddi bir iniş olduğuna dikkat çeken Vehbi, bu yıl ciddi bir artış yaşandığını aktardı.

Prof. Dr. Vehbi, “Büyük resme baktığımızda Türkiye’den gelen öğrenci sayısının zaman içinde azalmaya devam edeceğini düşünüyorum” diyerek gerekli önlemlerin alınmaması halinde sayılarda düşüşün yaşanacağını aktardı.

Öğrencilerin maddi zorluklar çektiğine de değinen ARUCAD Rektör Yardımcısı, öğrencilerin ev kiraları, döviz, hayatın pahalı olmasından dolayı Kıbrıs’ı artık tercih etmek istemediklerini ifade etti.

Asım Vehbi, “Öğrenci Dostu Ada Kart projesi büyük bir fırsat, tüm halk, esnaf, dört elle bu ada karta yönelip ada kartın burada yaşayan öğrencilere bu hayatı ucuzlatacağını gösterebilmemiz lazım” ded

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci
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