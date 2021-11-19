ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, KTTO’nun Panelinde Yükseköğretimi Konuştu

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KKTO) hazırladığı, ‘Orta Vadeli Program Öneri Taslağı’ konulu panelde Ada’daki yükseköğretimin durumu hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, KTTO’nun “Yelkenleri Ayarlama Programı” adını verdiği, Orta Vadeli Program Önerisi Taslağı kapsamında 18 Kasım 2021’de The Arkın Colony Hotel’de düzenlenen panellerden birinde Ada’daki yükseköğretimin durumunu hakkında bilgi verici bir sunum gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman’ın “Pandemi süreci yükseköğretimi nasıl etkilemiştir, önümüzdeki dönemde bu alanın rekabet gücünün artırılması için siz neler yapabilirsiniz?” sorusundan yola çıkarak konuşmasına başlayan, yükseköğretimle ilgili geliştirici planları hayata geçirecek vizyona ve isteğe sahip siyasilerin var olması gerektiğine vurgu yapan ARUCAD Rektörü Vehbi şu ifadelerde bulundu:

“Pandemiden önceki sene, Milli Eğitim Bakanlığı’nın rakamlarına göre Ada’da; 103 bin öğrenci vardı. Bu seneki rakamlara baktığımızda, şu ana kadar sisteme girilen 77 bin öğrenci görülüyor, tahminlerim bu sayının en fazla 85 bine kadar çıkacağı yönündedir. Bu demek oluyor ki %15’lik bir öğrenci kaybımız var. 2020 rakamlarını konuşmak ise çok sağlıklı olmayacaktır. 2000’li yıllardan beri düz devam eden bir artış vardı, Pandemi öncesi süreçte de aslında biz düzlük vardı. Özellikle TC vatandaşı öğrenci gelişindeki düşüş, son üç senedir yaşanıyor. Biz bu verileri hükümete aktardık ancak bir geri dönüş alamadık.

103 bin öğrenciyle yürütülen araştırmalar; yüksekeğitimden 1,5 milyarlık bir gelirin olduğunu gösteriyor. Bir öğrencinin harcadığı bu paranın %28’i -eğer öğrenci tam eğitim harcı ödüyorsa- eğitim ücreti olarak üniversitelere gidiyor. Geriye kalan %28 yeme-içme giderleri olarak, %17 barınma gideri olarak, %5 yurtiçi ulaşıma, %5 iletişime, %5 giyime-kuşama, %5 havayoluna, %3 kırtasiye masraflarına, %3 sosyal harcamalara ve %1 diğer harcamalara gidiyor ve bu harcamaların hepsi direk ya da dolaylı olarak 45 sektöre dağılıyor.”

Vehbi: “Yükseköğretim Bakanlığı kurulmalı”

Vehbi sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu seneki yükseköğretim burs oranının %87 civarında olduğuna ve bunun üniversitelerin yapmış olduğu büyük bir fedakarlık olduğuna da dikkat çeken ARUCAD Rektörü Asım Vehbi paneldeki konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yükseköğretim milli gelirin aşağı yukarı %25’ini oluşturuyorsa, başından beri söylediğimiz gibi, yükseköğretim kabinede direkt olarak temsil edilmeli, bir bakanlık kurulmalıdır ve birçok ülkede bunun örnekleri görülebilir. Bununla birlikte yükseköğretimle ilgili bir devlet politikası geliştirilmesi de gerekiyor. Bu politikanın sürdürülebilir olmasını sağlamamız lazım. Yükseköğretimin yasayla kurulan bir birlik olamadığı noktasında da özeleştiri yapmamız gerek.”

Sunumunu yükseköğretimdeki problemlere değinerek noktalayan Vehbi, “Siyasi tanınırlığın problem olması, YÖK ile zayıflayan iletişimimiz ve içte, ulaşım ve barınma gibi problemlerimiz de var. Örneğin Girne’de sabah saatlerinde 5 üniversite için günlük 10 bin öğrenci, saat 09.00’da ders başı yapması lazım. Bu öğrencilerin çoğunu, siyasi engellere rağmen üniversiteler taşımak zorunda kalıyor. Dünyanın her yerinde yasal düzenlemelerle kontrol edilen ama bizde üst düzeyde seyreden öğrenciye konut sıkıntısından ve ev sahibi/kiracı sorunlarından da bahsetmek istiyorum. Hakem kurumlarla biz bunları düzenleyebilir miyiz, evet, düzenlemek istiyor muyuz? O kısımda soru işaretlerimiz var.”

KTTO’nun “Yelkenleri Ayarlama Programı” adını verdiği, 18 Kasım Perşembe günü gerçekleşen paneller dizisinde sırasıyla Hüseyin Çavuş Kelle, Ercan Turhan, Alp Cengizalp, Ali Kamacıoğlu, Hilmi Kansu gibi isimler de sırasıyla söz alarak taslağı Orta Vadeli Program Önerisi Taslağını kamuoyuyla paylaştılar.