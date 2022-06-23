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ARUCAD mülakatlarına yoğun ilgi

23 Haziran 2022 Perşembe 12:23
ARUCAD mülakatlarına yoğun ilgi

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) 15-16-17 Haziran tarihlerinde KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu tüm adaylara yönelik düzenlediği ‘Mülakat Haftası’ aday öğrencilerin yoğun katılımı ile tamamlandı.  

15-16-17 Haziran 2022 tarihlerinde Üniversitenin Girne Kampüsünde düzenlenen Mülakat Haftasında aday öğrenciler hazırladıkları yaratıcı ve özgün portfolyolarını jüri üyelerine sundu. Yapıcı ve samimi bir ortamda gerçekleşen mülakatlarda, öğrenciler heyecanlarını jüri üyeleri ve birbirleri ile paylaştılar. 

2022-2023 Akademik Yılı için ARUCAD’a kayıt yaptırmak isteyen adayların yoğun katılım gösterdiği mülakat haftası ile ilgili bilgi veren Tanıtım Koordinatörü Gökhan Güneyli, sanat, tasarım ve iletişim odaklı eğitim veren üniversitenin genç adayların yaratıcılık ve üretkenliklerini beslediğini dile getirdi. Güneyli, yıl içerisinde lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirdikleri atölye çalışmaları ile gençlerin üniversitenin atölye, stüdyo ve laboratuvarlarında sunulan imkânlardan birebir yararlandıklarını bildirdi.   

2022-2023 Akademik Yılında eğitime başlayacak ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin altında bulunan Oyunculuk, Modern Dans, Ses Sanatları ve Tasarımı Bölümlerinin öğrenci alımlarında uygulanacak Özel Yetenek Sınavına katılacak adayların portfolyo teslim tarihi 22 Haziran 2022 olacak.   

Adaylar, ARUCAD’ın sunduğu burs olanakları, mülakat süreci ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecek.

Mülakatlara giremeyen aday öğrenciler için 1 Temmuz 2022 tarihinde telafi mülakatları gerçekleştirilecek.    

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