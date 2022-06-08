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ARUCAD ile Urgench Devlet Üniversitesi Arasında Protokol İmzalandı

08 Haziran 2022 Çarşamba 08:48
ARUCAD ile Urgench Devlet Üniversitesi Arasında Protokol İmzalandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve  Urgench Devlet Üniversitesi arasında, öğrenci değişimi, çift diploma imkânı gibi iş birliklerine ilişkin protokol imzalandı.  

Üniversitenin Girne’deki Kampüsünde imzalanan protokole ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ve Urgench Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullaev Bakhrom Ismoilovich imza koydu. İki üniversite arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen protokol, ortak akademik programlar belirlemek, üniversitelerin akademik çalışanları ile öğrenciler için geçerli olacak değişim programları yürütmek, çift diploma imkânı sunmak ve yüksek lisans öğrencilerine çalışma olanağı sağlamak gibi maddeleri içeriyor.        

Her iki üniversitenin öğrencileri için staj, eğitim ve değişim programlarını içeren protokol ile öğrencilerin kültür alışverişi yapmasının yanı sıra üniversiteler arasındaki akademik ve bilimsel iş birliğinin arttırılması hedeflenmektedir.    

Üniversitenin atölye, stüdyo ve laboratuvarlarını da yerinde inceleyen Urgench Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullaev Bakhrom Ismoilovich, butik üniversite konseptiyle alan odaklı eğitim veren ARUCAD’ın sadece Kıbrıs’ın değil, tüm bölge için özel bir üniversite olduğunu ifade etti. Adım atmanın yolun yarısı olduğunu belirteren Ismoilovich, “İmzalanan protokolün iki ülkenin gençleri için büyük önem arz ettiğini ve işbirliğimizin uzun yıllar boyu devam etmesini arzu ederim” dedi.  

Özbekistan’ın önemli üniversitelerinden olan Urgench Devlet Üniversitesi’ni ARUCAD’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, “Uluslararası bir üniversite olmak, ARUCAD’ın ortaya koyduğu vizyonda önemli bir noktadır. Bu konuda da, tıpkı program ve öğrenci sayımızda olduğu gibi nicelik değil, nitelik temelli ilerliyor ve ikili anlaşma yapacağımız kurumları belirlerken seçici olmaya özen gösteriyoruz. Benzer alanlara sahip, başarılı üniversiteler ile işbirliği yapmak istiyoruz. Bugün imzalanan protokol ile iki üniversite arasında önemli bir başlangıç yaptık. İşbirliklerimizin ilerleyen dönemlerde artmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.  

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