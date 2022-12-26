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ARUCAD 4. Liseler Arası Tasarım Yarışması Başlıyor

26 Aralık 2022 Pazartesi 12:37
ARUCAD 4. Liseler Arası Tasarım Yarışması Başlıyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) tarafından 4. kez düzenlenen Liseler Arası Tasarım Yarışması, bu yıl ‘Zaman Yolculuğu’ konu başlığı ile yetenekli lise öğrencilerini arıyor.
Uluslararası olarak düzenlenen yarışma ile ARUCAD lise öğrencilerinin, farklı disiplinler aracılığıyla, zaman yolculuğu gibi geniş kapsamlı bir konuda yaratıcılıklarını göstermeleri, fikir ve sanat eserleri üretme arasındaki bağlamı görmeleri hedeflerken ilgili öğrencileri sanata teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan yarışmada ilk yıl 18, ikinci yıl 42 yerel katılımcı varken,
geçtiğimiz sene ilk kez uluslararası boyutta düzenlenen yarışma; Türkiye, Birleşik Krallık ve Japonya gibi ülkelerin aralarında yer aldığı 10 farklı ülkeden 122 katılımcı ile gerçekleşmişti. Lise öğrencileri, zaman yolculuğu konusunda farklı disiplinlerden eserlerle yarışmaya katılım gösterilebiliyor. Yarışma öğrencilerin, resim, fotoğraf, video, dijital boyama, afiş, çizgi roman, seramik veya heykel alanlarından birinde veya karma olarak hazırladıkları çalışmaları kabul ediyor. Bu yıl toplam ödülün 30.000 TL’yi bulduğu yarışmada kazananlar için belirlenen miktarlar sırası ile; 
 
• Birinci 10.000 TL 
• İkinci 7.500 TL 
• Üçüncü 5.000 TL 
• Jüri Özel Ödülü 2.500 TL 
• Jüri Özel Ödülü 2.500 TL 
• Sosyal Medya Ödülü Birincisi 2.500 TL
Kazanan öğrencilere verilecek ödüllerin dışında okullarının resim atölyelerine de toplam 10.000 TL değerinde katkı yapılacaktır. Başvuruda bulunacak öğrenciler yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye arucad.edu.tr web sitesi üzerinden veya +90 533 820 21 83 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilir.

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