banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gazimağusa'da ev açma ve hırsızlık
Gazimağusa'da ev açma ve hırsızlık
2 farklı bölgede hırsızlık
2 farklı bölgede hırsızlık
Ani ölüm!
Ani ölüm!
Bostancı Sınır Kapısında bir arabada Rum menşeli av fişeği bulundu
Bostancı Sınır Kapısında bir arabada...
"Girne'de değişim kaçınılmazdır"
"Girne'de değişim kaçınılmazdır"
banner404

ARUCAD 2022-2023 Akademik Yılı Açıldı

Arucad 2022-2023 Akademik Yılı Açıldı

22 Kasım 2022 Salı 15:30
ARUCAD 2022-2023 Akademik Yılı Açıldı

 Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 5. Akademik Yılı, fütürist/fütürolog Prof. Dr. Vic Grout’un “Yapay Zeka ve Sanat” üzerine verdiği ders ile açıldı.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, açılış töreninde konuşan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, 2017 yılında kurulan ve ilk mezunlarını geçen yıl veren ARUCAD’ın, Doğu Akdeniz bölgesi ve özellikle Kıbrıs’ta “sanattaki eksikliklerin giderilmesi ve sanatın ön plana çıkarılması, şehirle bütünleşmiş bir üniversite olarak, uluslararası akademik kadrosu ve öğrencileriyle sadece bulunduğu şehre değil, tüm dünya sanatına katkıda bulunması” gibi amaçları olduğundan bahsetti.

ARUCAD 2022-2023 Akademik Yılı açılış dersini veren Prof. Dr. Vic Grout da, “Yapay zeka yaratıcı olabilir mi?” sorusu üzerinde durdu, “gelecekte yapay zekanın, teknolojinin hayata nasıl etki edeceğine ve yapay zekanın insanın  yerine neler yapabileceğine” değindi.

ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın’ın Prof. Dr. Vic Grout’a sertifika takdim etmesinin ardından tören son buldu.

banner360
Son Güncelleme: 22.11.2022 16:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü yeni ELT öğrencileriyle kaynaşma etkinliği düzenledi
LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü yeni ELT öğrencileriyle kaynaşma etkinliği düzenledi
LAÜ’de Mimarlık ve Tasarım Sunumları gerçekleşiyor
LAÜ’de Mimarlık ve Tasarım Sunumları gerçekleşiyor
ARUCAD’da, Lise Öğretmenlerine Sadık Gültekin ile Eğitim Semineri Düzenlendi
ARUCAD’da, Lise Öğretmenlerine Sadık Gültekin ile Eğitim Semineri Düzenlendi
GAÜ Ulu Önder Atatürk'ü törenlerle andı!
GAÜ Ulu Önder Atatürk'ü törenlerle andı!
Girne Amerikan Okulları Atatürk'ü törenlerle andı
Girne Amerikan Okulları Atatürk'ü törenlerle andı
ARUCAD'tan Atatürk'e saygı duruşu!
ARUCAD'tan Atatürk'e saygı duruşu!
LAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’dan oryantasyon günü
LAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’dan oryantasyon günü
Dr. Emine Gülelli, "Lösemide Kemoterapi Başarısı Yüzde 90'larda"
Dr. Emine Gülelli, "Lösemide Kemoterapi Başarısı Yüzde 90'larda"
LAÜ’de öğrenci kulüpleri festivali düzenlendi
LAÜ’de öğrenci kulüpleri festivali düzenlendi
GAÜ Sempozyum ve Zirveleri ile fark yaratıyor!
GAÜ Sempozyum ve Zirveleri ile fark yaratıyor!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim