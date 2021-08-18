banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üstüme düşen vazifeyi kusursuz yapıyor muyum?
Üstüme düşen vazifeyi kusursuz yapıyor...
Temaslı takiplerinin aksama nedenleri
Temaslı takiplerinin aksama nedenleri
Bizim kalemimize müdahale etmek kimsenin haddi değildir!
Bizim kalemimize müdahale etmek kimsenin...
184'ü yerel 197 pozitif vaka
184'ü yerel 197 pozitif vaka
banner376

ARUCAD 2. liseler arası tasarım yarışması ödül gecesi düzenlendi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) bu sene ikincisini düzenlediği Liseler Arası Tasarım Yarışması’nın kazananları 17 Ağustos Salı akşamı ARUCAD Atölyeler Binası’nda gerçekleştirilen özel törende ödüllerini teslim aldılar.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:41
ARUCAD 2. liseler arası tasarım yarışması ödül gecesi düzenlendi

ARUCAD’ın bu sene ikincisini düzenlediği, “COVID-19 Sonrası Dünya” konulu Liseler Arası Tasarım Yarışmasının ödül töreni, dereceye giren yarışmacılar ve ailelerinin katılımıyla 17 Ağustos Salı akşamı Üniversitenin Atölyeler Binası’nda, pandemi kuralları gözetilerek özel olarak gerçekleşti.

Birinciliği Girne Anafartalar Lisesi’nden Burak Zafer Kibar, ikinciliği Lefkoşa Türk Lisesi’nden Süleyman Şehit, üçüncülüğü English School of Kyrenia’dan Ekatarina Vardar ve Erbil Arkın Özel Ödülü’nü Değirmenlik Lisesi’nden Güllü Güloğlan aldı. lk üç ödülü kazanan yarışmacılara, ARUCAD’dan tam burs ve para ödülleri takdim edildi. Ayrıca kazanan yarışmacıların liselerinin resim atölyelerine ihtiyaçlarının giderilmesi adına katkıda bulunuldu.   

ARUCAD’ın Kurucusu Erbil Arkın, Sanat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Onat, Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Turan Aksoy, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nuran Öze, Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cem Yardımcı ve Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eser Keçeci’nin jüri üyesi olduğu yarışmada ilk üç kazanan öğrenci belirlendikten sonra diğer katılımcıların tasarımlarından bir seçki yapılarak sosyal medya ödülleri için oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Değirmenlik Lisesi’nden Sibel Çapar sosyal medya birincisi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden Derviş Eren Şimşek sosyal medya ikincisi, Naz Irmak Göksan ise sosyal medya üçüncü oldular.

Yarışmacıların gönderdiği tasarımların sergilendiği ödül gecesinde, ARUCAD’ın Kurucusu Erbil Arkın, genç yeteneklerle ve aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve gençlere şu mesajı verdi: “Umuyorum ki 20-25 sene sonra da bu ödüller devam eder, hatta bu sene kazananlar ileride çocuklarını katılmaları için teşvik ederler. Çünkü sanat sevgimiz yalnızca bu yaşlarda değil, tüm hayatımız boyunca devam eder. Ve yine bilelim ki medeniyet sanatla başlar ve geride bıraktıkları sanatla hatırlanır.”     

Törende konuşan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Hem Ada olarak, hem dünya olarak sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bu nedenle yarışma konusunu ‘COVID-19 Sonrası Dünya’ olarak seçtik. Jüri üyelerimiz ve Sayın Erbil Arkın başvuruları titizlikle değerlendirdi. Bu akşam burada yalnızca dereceye giren öğrencileri ağırlayabiliyoruz, ancak sonraki günlerde yarışmaya katılma cesareti gösteren diğer öğrencilerimizi de sergimize bekliyoruz ve ileriki dönemlerde de hepsini ARUCAD’da aramızda görmeyi umuyoruz. Değerli öğretmenlerimize öğrencilerini, kıymetli ailelere de çocuklarını sanata teşvik ettikleri için çok teşekkür ederiz. ARUCAD olarak bu yarışmayı gelenekselleştiriyoruz ve her yıl sizlerin de artan katılımıyla devam ettireceğiz” dedi.

Sertifika takdim töreninin ardından ödül gecesi, yetenekli gençlerin, velilerin ve ARUCAD sanatçı akademisyenlerinin katıldığı kokteyl ile devam etti.

Basın bülteni için ayrıntılı bilgi: Gizem Kaya / 0533 850 96 56 / [email protected]arucad.edu.tr

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KÜB’ün, “KKTC Yükseköğrenim Sektörü Sorunları Ve Çözüm Önerileri” toplantısı bakan Amcaoğlu ve YÖDAK Başkanı Avcı’nın katılımı ile gerçekleşti
KÜB’ün, “KKTC Yükseköğrenim Sektörü Sorunları Ve Çözüm Önerileri” toplantısı bakan Amcaoğlu ve YÖDAK Başkanı Avcı’nın katılımı ile gerçekleşti
Sağlığınız için günde en az 30 dakika hedefleyin
Sağlığınız için günde en az 30 dakika hedefleyin
GAÜ 2021-2022 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Programı için özel fiyatlı başvurular başladı
GAÜ 2021-2022 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Programı için özel fiyatlı başvurular başladı
LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Akademisyeni Soycan “Sürdürülebilir Beslenme” konusunu ele aldı
LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Akademisyeni Soycan “Sürdürülebilir Beslenme” konusunu ele aldı
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sinal “dünyaya açılan bir kapıyız”
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sinal “dünyaya açılan bir kapıyız”
Kronik hastaların tedavi uyumunda psikolojik destek önemli
Kronik hastaların tedavi uyumunda psikolojik destek önemli
GAÜ 2021-2022 akademik yılına birbirinden özel fırsatlarla hazır
GAÜ 2021-2022 akademik yılına birbirinden özel fırsatlarla hazır
LAÜ Akademisyeni Portakalcı, İşletmelerde Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Önemine dikkat çekti
LAÜ Akademisyeni Portakalcı, İşletmelerde Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Önemine dikkat çekti
GAÜ ailesi, zamansız kaybettiği, Eski Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk için anma töreni düzenledi
GAÜ ailesi, zamansız kaybettiği, Eski Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk için anma töreni düzenledi
GAÜ’den üniversite adaylarına online danışmanlık fırsatı
GAÜ’den üniversite adaylarına online danışmanlık fırsatı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim