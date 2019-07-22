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Akpınar: “GAÜ, öğrencilerin hedeflerini ve hayallerini gerçekleştirebileceği bir eğitim ve yaşam kampüsüdür”

Akpınar: “GAÜ, öğrencilerin hedeflerini ve hayallerini gerçekleştirebileceği bir eğitim ve yaşam kampüsüdür”

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:21
Akpınar: “GAÜ, öğrencilerin hedeflerini ve hayallerini gerçekleştirebileceği bir eğitim ve yaşam kampüsüdür”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar ve GAÜ Türkiye Tanıtım ve Pazarlama Koordinatörü Simge Erdal, tercih döneminde katıldıkları ulusal televizyon knallarında üniversite adaylarına Girne Amerikan Üniversite’sini anlattı.

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Serhat Akpınar GAÜ’nün misyon ve vizyonun yanı sıra yaptığı açıklamada şunlara değindi; “Uluslararasılaşma programında 7 farklı ülkede kampüs açma yolculuğu ile beraber bugün 200’e aşkın üniversite ile farklı işbirliği anlaşmaları yapmış durumdayız. Özellikle öğrencilerimizin sadece Girne Amerikan Üniversite’si Kıbrıs kampüsünde değil, diğer ülkelerde de uluslararası gelecek ve kimlik oluşumunda katkı alabilecekleri imkan sağlamak bizim birinci görevimizdir. 2018-2019 Akademik yılı içerisinde bir çok farklı gelişmelere imkan tanıdık.

Akpınar: “GAÜ, Afrika’da 12 farklı ülkede kampüsler açma yolculuğu başlatıyor”
Arizona Devlet Üniversitesi’de Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde kampüs oluşumuna gidiyor. Böylelikle hem Arizona Üniversitesini bünyemizde ağırlamış olacağız, hemde öğrencilerimize farklı bir imkan tanımış olacağız. GAÜ, Afrika’da 12 farklı ülkede kampüsler açma yolculuğu başlatıyor. 40 farklı üniversite ile farklı anlaşmalara giriyoruz. GAÜ, öğrencilerin hedeflerini ve hayallerini gerçekleştirebileceği bir eğitim ve yaşam kampüsüdür.” dedi.

Erdal: “Bu yıl Öğrencilerimize KYK Yurt İmkanı Sunuyoruz”
GAÜ’nün eğitim ve burs olanaklarından bahseden Simge Erdal açıklamalarında; “GAÜ’de öğrenciler kendilerini gerçekten bir aile ortamında hissediyor. Bu yıl Sayın Serhat Akpınar’ın da girişimleri ile beraber GAÜ’de KYK Yurt’ları bulunuyor. KYK Yurt’larının dışında, 6.000 TL’den başlayan yurt seçeneklerimiz ile beraber öğrencileri ve velileri maddi açıdan zorlamayacak yurt ve konaklama imkanlarını sağlamış olduk. KKTC bir öğrenci adası. Genel olarak 100 binin üzerinde bir öğrenciye sahip ve sadece Girne Amerikan Üniversite’sinde 18 bin’e yakın bir öğrenci mevcut. 7 yıl kesintisiz burs imkanlarımız ile 135 farklı ülkeden öğrencimiz ve 7 farklı ülkede kampüslerimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz kazanmış oldukları burslarla yurtdışı kampüslerimize geçiş yaparak burslarını kullanabiliyorlar. Öğrencilerin hep bir yurtdışı hedefleri var. Biz öğrencilerin hedeflerini gerçekleştirmede GAÜ olarak onlara büyük imkanlar sunuyoruz. Bu yıl ilk 3 tercihe %50 burs imkanı veriyoruz ve öğrenciler bu burslarını çift anadal ve yandallarda da kullanabiliyorlar. Yıl içerisinde 1000’e aşkın etkinliklerimiz oluyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Serhat Akpınar
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