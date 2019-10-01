Ahmet Vural Behaeddin Öğrenci Ödülleri Yarışması düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü ve Mimarlık Fakültesi ile Kıbrıslı Türk modernist mimar Ahmet Vural Behaeddin’in eşi Tülin Behaeddin arasında imzalanan protokol kapsamında, Ahmet Vural Behaeddin’in yapıtlarını ve anılarını yaşatmak amacı ile gelenekselleşmiş olan öğrenci ödülleri yarışması, 21-23 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) üniversitelerin Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri’nin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine açık olacak. Bu doğrultuda, öğrenciler yarışmaya bir önceki akademik yılda (2018-2019) tamamlanmış tasarım stüdyosu çalışmalarıyla da katılabilecek. Mimarlık ve İç Mimarlık olarak toplam dört kategoride olmak üzere her yıl seviyesinden ilgili tasarım stüdyoları için birer ödül kategorisi bulunuyor. Yarışma duyurusunda ilan edilen bir format dahilinde öğrencilerden belirtilen akademik yıla ait projelerini grafik olarak yeniden düzenlenmiş bir pafta ile bir poster sunuşuna dönüştürmeleri bekleniyor.
KKTC Sınırlarını Aşıyor
Para Ödülü Verilecek
Ahmet Vural Behaeddin Öğrenci Ödülleri Yarışması 2019’un genel koordinatörlüğünü Ekrem Ziver Bodamyalızade, koordinatörlüğünü Doç. Dr. Banu Tevfikler Çavuşoğlu’nun yaptığı yarışmanın danışma kurulu ise DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, DAÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, DAÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, Hakkı Atun ve Tülin Behaeddin’den oluşuyor. Nevzat Sayın, Esat Fişek, Ertuğ Ertuğrul, Ebru Olgun, Çağdaş Özgece, Resul Ergün gibi Türkiye ve Kıbrıs’tan önemli mimar ve içmimarlarla, ilgili oda başkanları ve temsilcilerinden oluşan davetli jüri üyelerinin katılması ve yarışmanın prestijinin hak ettiği noktaya yükseltilmesi hedefleniyor. Yarışmada tüm katılımcılara sertifika, ve çeşitli kategorilerde kazananlara para ödülü verilecek. Yarışma ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru formuna http:/farc.emu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.