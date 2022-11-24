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Ağız ve diş sağlığını bozan etkenler vücut sağlığı üzerinde de etkilidir

LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Faruk, “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” dolayısıyla açıklamalarda bulundu

24 Kasım 2022 Perşembe 17:02
Ağız ve diş sağlığını bozan etkenler vücut sağlığı üzerinde de etkilidir

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Simge Taşar Faruk, “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası" dolayısıyla açıklama yaptı.

   “22 Kasım diş hekimleri için özel bir gün olan Diş Hekimleri Günüdür. Türkiye'de, ilk diş hekimliği okulunun kurulduğu gün kutlanmaya başlanan Diş Hekimleri Günü, daha sonraları Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası adı altında 21-27 Kasım günleri arasında kutlanmaya başlanmıştır” diyen Faruk, Tıp Fakültesi’ne bağlı olarak 22 Kasım 1908 tarihinde Türkiye’de ilk Dişçi Mektebi açıldığını ve bu yüzden bu tarihin bilimsel diş hekimliğinin başlangıcı olarak kabul edilmekte olduğunu ifade etti. Faruk, 1996 yılından itibaren ise 22 Kasım “Türk Diş Hekimliği Günü”; ve 21-27 Kasım haftasının da "Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası" olarak adlandırılmakta ve kutlanmakta olduğunu belirterek, açıklamalarına şöyle devam etti; Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez esaslarından biri de iyi ağız ve diş sağlığına sahip olmaktır. Ağız ve diş sağlığını bozan etkenler vücut sağlığı üzerinde de etkilidir. Ağız ve diş sağlığı korunmadığında birçok hastalığı beraberinde getirmektedir. Bu yüzden erken çocukluk dönemlerinden itibaren ağız ve diş sağlığına gereken önem verilmelidir.

   “Çocukların büyüme-gelişim dönemlerinde kazandıkları deneyim ve alışkanlıklar, ileriki yaşlarda hem genel hem de ağız ve diş sağlıklarını biçimlendirmesi açısından çok önem taşımaktadır” diyen Faruk, ülke genelinde bireylerin bu konuda bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak, ağız diş sağlığının önemine dikkat çekmek ve doğru alışkanlık kazandırmak amacıyla Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’nda etkinliklerin düzenlendiğini ve ayrıca medyada ve okullarda ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çeken bildiriler yayınlanmakta, ilköğretim okullarında öğrencilere  ağız ve diş sağlığı taramalarının yapılmakta olduğunu belirtti.

Yılda en az iki kez diş hekimine muayene olunması önerilmektedir

     “Kişilerin kendi ağız bakımlarını ihmal etmemeleri kadar, düzenli diş hekimi kontrolünü de ihmal etmemesi önemlidir. Diş hastalıkları ve diş sağlığının korunması açısından yılda en az iki kez diş hekimine muayene olunması önerilmektedir” diyen Faruk,  açıklamasında bireylerin ağız hijyenine önem vermelerinin sağlanması, doğru ve düzenli fırçalama alışkanlığının edinilmesi, diş ipi kullanımının yaygınlaştırılması ile koruyucu diş tedavi uygulamalarına dikkat çekti.

  Faruk son olarak, “Ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde, özverili çalışmalar yürüten ve güzel ve sağlıklı gülüşler yaratan tüm Diş hekimlerinin ‘Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ile Diş Hekimliği Günü’ kutlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

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