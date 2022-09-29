banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Falyalı cinayeti davası başladı
Son Dakika
Yine mi ‘besleme’ edebiyatı!
Yine mi ‘besleme’ edebiyatı!
Mahkeme dur dedi
Mahkeme dur dedi
Tatar: “KKTC geleceğe umutla bakabiliyor“
Tatar: “KKTC geleceğe umutla bakabiliyor“
4G/5G ihalesinde değişiklik yapıldı...
4G/5G ihalesinde değişiklik yapıldı...
banner405

Açıkada: Kalp sağlığı için fiziksel aktivite önemli

“Dünya Kalp Günü” nedeniyle LAÜ Akademisyeni Açıkada açıklama yaptı

29 Eylül 2022 Perşembe 16:33
Açıkada: Kalp sağlığı için fiziksel aktivite önemli

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Caner Açıkada, “Dünya Kalp Günü” nedeniyle açıklamalarda bulunarak, kalbi korumak için yapılması gereken fiziksel aktiviteler hakkında önemli bilgiler aktardı.

Kalbi sağlıklı ve güçlü kılmanın en önemli yollarından biri fiziksel aktivite

   “Kalp hastalıklarından ölenlerin sayısı hareketsizlik ve beslenme alışkanlıkları nedeniyle her yıl artmaktadır. Her yaştan insana kalp ve dolaşım sistemlerini sağlıklı tutmaları ön görülür. Kalbi sağlıklı ve güçlü kılmanın en önemli yollarından birinin fiziksel aktivite olduğunu biliyoruz. Bunun için her yaştan insanın başta kalp ve dolaşım sistemini geliştirmesi için düzenli olarak fiziksel aktivite yapması önerilir. Kalbi ve dolaşım sistemlerini geliştirmek için yürüme, jogging, yüzme, bisiklet gibi 15-20 dakikadan az olmayan hafif ve orta şiddetlerde çalışma önerilmektedir” diyen Açıkada, sözlerine şöyle devam etti; Dünya Sağlık Örgütü, her yaştan insana sağlık açısından fiziksel aktivite önermekte ve haftada orta şiddette egzersizin toplam 150 dakikadan az olmaması üzerinde durmaktadır. Fiziksel egzersizin, başta kalp kası olmak üzere birçok kası ve organı güçlendirdiği belirtilmektedir. Fiziksel egzersizlerin başta kalp-dolaşım sistemi, vücudumuzdaki ana kas gruplarının güçlü olması, ana kas gruplarının esnekliği ve yenilen-içilen beslenme öğelerine dikkat edilerek fazla yağ ve kilo oluşturmamaya dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır.

   Açıkada, yapılan bir araştırmaya göre Türk toplumunun Avrupa ülkeleri içerisinde en hareketsiz olan ve fiziksel aktivite ve kondisyon düzeyi en kötü olan ilk üç ülkeden biri olduğunu belirterek, açıklamalarına şöyle devam etti; Yine, yapılan çalışmalar insanların kilosu ve dış görüntüsü ne olursa olsun, fiziksel aktivite yapmalı ve kalbimizi korumalıyız. İnsan vücudu hareket ettikçe birtakım enzimler geliştirmekte ve bu enzimlerle daha rahat hareket etmekte, kendisini daha sağlıklı ve zinde hissedebilmektedir. Fiziksel aktivitenin maksimum kalp atım hızının %50’si ile %70’i arasında şiddetlerde yapılması ön görülmektedir. Bu şiddette çalışmalar kardiyo-vasküler açıdan sağlıklı olmayı sağladığı gibi, yağ yakmayı teşvik eden ve geliştiren çalışmalardır.

Son yıllarda her gün egzersiz yapma önerilmektedir

      “Dünya Sağlık Örgütü ve Spor Hekimleri her gün yaklaşık 30 dakika egzersiz yapmayı ön görmektedir. 1990’lı yıllarda haftada 2-3 fiziksel aktivite önerilirken, son yıllarda her gün egzersiz yapma önerilmektedir. Egzersiz konusunda yürüme, koşma, kayak, bisiklet, yüzme, fitnes, aerobik, tenis, futbol, basketbol ve daha birçok hoşa giden değişik egzersizler olabileceği konusunda dikkat çekilmektedir. Bu nedenle, genç yaşta hareketsizlik yüzünden yaşlanmamalıyız” diyen Açıkada, eski kuşaklar bir tarafa, yeni yetişen çocuk ve gençlere hareket etme alışkanlığını öğretmek ve günlük yaşantılarında fiziksel aktivite yapabilecekleri ortamı sağlamanın gerekliliğine dikkat çekti. Bu nedenle, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlere büyük iş düşmekte olduğunu belirten Açıkada, “Üniversitelerimiz, bulundurdukları genç nüfusa egzersiz ve spor yapma alışkanlığını verecek programlar yürütmelidir. Üniversite gençlerini sağlıklı bir kalp ve damar yapısı konusunda bilinçlendirmeli ve kalp sağlığının fiziksel aktiviteden geçtiği bilinç ve kültürünü yerleştirmeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.  

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ yeni öğrencilerini karşılıyor
LAÜ yeni öğrencilerini karşılıyor
GAÜ The American College şampiyon masa tenisçilerinin başarıları taçlandırıldı
GAÜ The American College şampiyon masa tenisçilerinin başarıları taçlandırıldı
GAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer; “sağlığa katkılarından dolayı eczacılarımıza teşekkür ediyor ve günlerini kutluyorum”
GAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer; “sağlığa katkılarından dolayı eczacılarımıza teşekkür ediyor ve günlerini kutluyorum”
GAÜ Akademisyeni Yard. Doç. Dr. Batur “öğrencilerimizi çağdaş denetim modellerine göre yetiştirmek hedeflerimizden biri”
GAÜ Akademisyeni Yard. Doç. Dr. Batur “öğrencilerimizi çağdaş denetim modellerine göre yetiştirmek hedeflerimizden biri”
ARUCAD Seramik Bölümü Akademisyenleri ve Tasarımcı Ustalarının Hazırladığı ‘Çoklu Olasılıklar’ İsimli Sergi
ARUCAD Seramik Bölümü Akademisyenleri ve Tasarımcı Ustalarının Hazırladığı ‘Çoklu Olasılıklar’ İsimli Sergi
GAÜ sempozyum ve zirveleri ile fark yaratıyor
GAÜ sempozyum ve zirveleri ile fark yaratıyor
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar cevapladı: “yakın geleceğin tıbbında hangi mucizeler yaşanacak?”
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar cevapladı: “yakın geleceğin tıbbında hangi mucizeler yaşanacak?”
LAÜ Akademisyeni Okray’ın editörlüğünü yaptığı “Davranışsal Bağımlılıklar Kuram ve Uygulama” adlı kitap yayınlandı
LAÜ Akademisyeni Okray’ın editörlüğünü yaptığı “Davranışsal Bağımlılıklar Kuram ve Uygulama” adlı kitap yayınlandı
LAÜ Tarım Fakültesi Akademisyeni Helvacı, zeytin sineği zararlısına karşı önerilerde bulundu
LAÜ Tarım Fakültesi Akademisyeni Helvacı, zeytin sineği zararlısına karşı önerilerde bulundu
LAÜ Akademisyeni Türkeri’nin çalışması Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi’nde yayınlandı
LAÜ Akademisyeni Türkeri’nin çalışması Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi’nde yayınlandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim