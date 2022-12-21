59 Yıldır Dinmeyen Büyük Acı

Girne Amerikan üniversitesi, Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Programı kapsamında Tabip Binbaşı

Nihat İlhan’ın ailesini ağırlıyor.

Program kapsamında KKTC’ye gelen Binbaşı Nihat İlhan’ın kızı Yrd. Doç. Dr. Şebnem İlhan ve akrabası

Prof. Dr. Nafia Fulya İlhan’a GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir

eşlik etti. Misafirler sırasıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Maliye Bakanı Alişan Şan’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretten dolayı mutluluğunu ifade ederek iki devletliliği sonuna kadar

yaşatmak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Maliye Bakanı Şan ise konuşmasında İlhan

ailesine gönül kapılarının da başkanlık kapılarının da sonuna kadar açık olduğunu ifade ederek, bu

acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Tatar ve Şan ile yapılan görüşmenin ardından Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın kızı Yrd. Doç. Dr. Şebnem

İlhan ve akrabası Prof. Dr. Nafia Fulya İlhan’ın isteği üzerine Barbarlık müzesi ziyaret edildi. Müzeyi

gezen Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın kızı Yrd. Doç. Dr. Şebnem İlhan, yaşanan acı olayların fotoğraf

karelerini ve müze evdeki kardeşlerinin kıyafetlerini görünce duygulu anlar yaşandı. Kardeşlerinin

öldürüldüğü banyoyu da gören İlhan yaşanan olaylar nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nde 21 Aralık’ta saat 14:00’da düzenlenecek olan Milli Mücadele ve

Şehitleri Anma programında Yrd. Doç. Dr. Ayşe Şebnem ilhan konuşma gerçekleştirecek. Konuşmanın

ardından GAÜ ve BRT işbirliğinde hazırlanan, yönetmenliğini Yrd.Doç.Dr. Muharrem Özdemirin yaptığı

“kucakta üç çocuk sırtta yirmi yedi mermi” belgeselinin ilk gösterimi yapılacak.