Bakan Çavuşoğlu: “Eğitim ortak gailemizdir, hedefimiz ortaktır”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 16 Milyar 700 Milyon 959 bin TL’lik Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

-Şahiner

Bütçe üzerine konuşan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Eğitim Bakanlığı’nın, ülkenin en önemli bakanlığı olduğunu belirterek, Bakanlığa ayrılan payı “cehaletin bir sonucu” sözleriyle değerlendirdi.

Her geçen yıl daha da kötüye gidildiğini, fırsat eşitliği kalmadığını ifade eden Şahiner, kamusal eğitimin özelleştirilmesi için “kolların sıvandığını” söyledi.

"Eğitim binaları için depreme dayanıklılığı olmayan alelacele çözümler bulunduğunu" dile getiren Şahiner, yapıcı öneriler yerine fiziki binalar üzerine konuşulmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Konteynırda eğitimin “mülteci kamplarını” andırdığını ifade eden Şahiner, müfredata da değindi. Yeni kuşak için bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğunu belirten Şahiner, z kuşağı hakkında bilgiler paylaştı. Şahiner, üniversite eğitimi alan öğrencilerin birçoğunun mezun olduktan sonra mesleğini yapmak istemediğini de kaydetti.

Ülkede yabancı nüfus sayısının arttığını belirten Şahiner, Türkçe bilmeyen öğrencilerin eğitim alma hakkına dikkat çekti.

Yükseköğrenim alanının beslediği sektörlerin hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Şahiner, “Yükseköğrenimde sürdürebilirlik önemlidir” diyerek, kalite vurgusu yaptı.

16 Kasım 2020’de yayınlanan Yükseköğrenim Strateji Belgesi Eylem Planı’nda çok önemli çalışmalar yapıldığını ancak çok sınırlı bir yol kat edildiğini belirten Şahiner, yükseköğretimde kaliteyi uluslararası standartlara taşımak gerektiğini belirtti.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın ise, bazı yasalarda hayat pahalılığında yapılacak değişiklikle alım gücünün korunamayacağını kaydederek, “Bu uygulamayla ikinci altı ayda oluşan hayat pahalılığını 1 Ocak’taki maaşınıza göre alacaksınız” dedi.

“Günün sonunda hepimiz yoksullukta eşitleneceğiz” diye konuşan Barçın, bu durumun çok tehlikeli olduğunu söyledi. “Bu yasalar bu şekilde geçerse 1 Ocak’ta maaşınla aldığın ekmeği hayatın boyunca bir daha alamayacan” diyen Devrim Barçın, konsolidenin kaldırılacağına dikkat çekti.

Barçın, cuma günü Maliye Bakanlığı bütçesinde rakamlarla konuşacağını belirtti. "Halkın varlığına göz dikildiğini" ifade eden Barçın, “Ben çarpıtıyorsam yasaları geri çekin” dedi.

Devrim Barçın, Sosyal Sigortalar Yasasında değişiklik öngören yasa tasarısında eskisinin aynısının kopyalandığı eleştirisinde de bulundu.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise eleştirilere yanıt verdi. Herkese katkılarından dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, “Eğitim ortak gailemizdir, hedefimiz ortaktır” dedi.

Eğitimin, bir iktidar veya muhalefet hevesine teslim edilmeyecek kadar önemli olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, eğitimin siyasete kurban edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Yabancı dilde bir okul açmak gibi bir gayretlerinin olmadığını, Türkçe bilmeyen öğrencilerin sorunlarını çözmek gibi bir gayretleri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Şu an gidişattan memnunuz, bir düzen kurduk, sorunlar ve gruplaşmalar ortadan kalktı” dedi.

Okulların açılmasının kurultaya yenik düştüğüne dair ülkede kanaat oluştuğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, toplamda 400’e yakın öğretmen eksikliğiyle okulların açılmasının mümkün olmadığını anlattı.

Denetçi kadroyu üç katına yakın yükselttiklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, meslek edindirme konusunda ise AB programı ve standartlarının olmazsa olmaz prensipleri olduğunun altını çizdi.

Tam gün eğitimin “fiyasko” olduğu eleştirilerine de değinen Çavuşoğlu, KTOEÖS’ün “boşuna ve dayanaksız” eleştiri yaptığını belirtti. “Verimli saatleri 1000 saate çekmemiz gerekiyor. 700 saatle dünyayla rekabet edemeyiz” diyen Bakan Çavuşoğlu, “38 saate tamam diyenler, 39 saat bir saat bile olsa ondan daha iyidir” şeklinde konuştu.

Tam gün eğitim konusunun amacına hizmet etmediği söylense bile bunun bir hedef olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Biz bu yola çıktık ve 25 yıldan sonra bu söylemi hayata geçiriyoruz. Her türlü direnişe rağmen bu yola çıkmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Bu ülkede fakirlik tam gün eğitimle başlamadı” diye konuşan Bakan Çavuşoğlu, yollarına devam edeceklerini kaydederek, “İhtiyaçlı olan çocukların kantinciye uzaktan bakmasını engelleyeceğiz” diye konuştu. Sorunları diyalogla çözeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Eğitim barışı masanın etrafında olacak, bakanlığa tezek atacak kadar kendinden geçilmez” dedi. Çavuşoğlu, masadan ve diyalogdan hiç kopmadığını, eğitimde barışı desteklediğini ifade etti. Yükseköğretim konusuna da değinen Nazım Çavuşoğlu, YÖDAK’ın şu anda görevini yapmaya çalıştığını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, bir yurdun cemaat faaliyeti yapmasına ise tavizleri olmadığını vurguladı. 6 Şubat depreminden sonra birinci önceliklerinin can güvenliği olduğunu belirten Çavuşoğlu, prefabriklerin geçici çözüm olduğunu söyledi.

“Ülkede A4 kağıdı, hijyen malzemesi sorunu bir daha duymayacağız. Kaynaklarımız şu anda bunu sağlamaya müsaittir” diyen Bakan Çavuşoğlu, sorular üzerine, evrakı tam olan bursların ödendiğini belirtti.

-İncirli

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ise söz alarak, kürsüye çıktı. “Zannedersiniz Sayın Çavuşoğlu eğitimde devrim yaptı. Öyle bir şey yok” diyen İncirli, eğitimin iyiye gitmediğini kaydetti.

İncirli, sorunların yüzleşerek, çözülebileceğini dile getirdi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından bütçe oy çokluğuyla kabul edildi ve bakanlığa bağlı kurumların bütçelerinin görüşmesine geçildi.