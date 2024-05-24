EDEK, KKTC’deki Kıbrıs Rum mallarının satışıyla ilgili Kıbrıs Türk basınında çıkan haberlere yönelik açıklamada bulundu.

Alithia gazetesi ilgili haberinde Dağ Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doğan Dağ’ın, KKTC’deki yatırımlar konusunda Kıbrıs Türk basınında yer alan röportajının yanı sıra EDEK’in bu konudaki açıklamasına da yer verdi.

Habere göre EDEK yaptığı açıklamada, “işgal altındaki topraklardan Kıbrıs Rum mallarının satışına ilişkin oldukça endişeli mesajların geldiğini” savundu.

Bu konuda etkili faaliyetlere gereksinim olduğunu ifade eden EDEK, sahip olunan mülkün intifa hakkının (başkasına ait bir malı kullanma hakkı), belirli durumlarda, sahibi tarafından devlete devredilmesi gibi öneride de bulundu.