Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Eylül’e kadar geçerli olan eczane çalışma saatleri şöyle:

“1-Lefkoşa, Mağusa, Girne-Lapta-Alsancak-Karşıyaka, Güzelyurt bölgelerinde bulunan eczanelerin yaz çalışma saatleri;

Hafta İçi: 08.00- 17.30 (Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri)

Perşembe: 08.00-13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)

Cumartesi: 08.00- 13.30

Nöbetçi eczaneler: 08.00- 00.00 saatlerinde hizmet verecektir. On-call hizmeti verilmeyecektir.

2-Mesarya Bölgesinde bulunan eczanelerin yaz çalışma saatleri;

Hafta İçi: 08.00 – 19.00

Cumartesi: 08.00- 13.30

Nöbetçi eczaneler: Cumartesi: 13.30- 19.00 saatlerinde hizmet verecektir.

Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatiller: 08.00- 19.00 saatlerinde hizmet verecektir.

3- Karpaz bölgesinde bulunan eczanelerin yaz çalışma saatleri;

Hafta İçi: 08.00- 20.00

Cumartesi: 08.00- 16.00

Nöbetçi eczaneler: Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde sadece nöbetçi eczane 08.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet verecektir.

4- Lefke bölgesinde bulunan eczanelerin yaz çalışma saatleri;

Hafta İçi: 08.00 – 17.30 (Pazartesi,Salı,Çarşamba ve Cuma günleri)

Perşembe: 08.00- 13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)

Cumartesi;08.00-13.30 saatlerinde hizmet verecektir.

Nöbetçi eczaneler: Perşembe ve Cumartesi: 08.00- 22.00 saatlerinde açık olacaktır. 22.00-00.00 saatleri arasında ON-CALL sistemi uygulanacaktır.

Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde 08.00- 22.00 saatlerinde açık olacaktır. 22.00-00.00 saatleri arasında ON-CALL sistemi uygulanacaktır.

5- Nöbet bölgesinde olmayan eczanelerin yaz çalışma saatleri;

Hafta İçi: 08.00- 19.00

Cumartesi: 08.00- 16.00

Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde kapalı olacaklardır.

6-İskele Bölgesinde bulunan eczanelerin yaz çalışma saatleri;

Hafta içi: 08.00 – 17.30 (Pazartesi,Salı,Çarşamba ve Cuma günleri)

Perşembe: 08.00 -13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)

Cumartesi: 08.00 - 13.30

Nöbetçi eczaneler: Hafta İçi: 08.00 -22.00 saatlerinde açık olacaktır.

Perşembe -Cumartesi: 08.00- 22.00 saatlerinde açık olacak.

Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatiller: 08.00 – 22.00 saatlerinde açık olacak.”