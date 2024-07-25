Eczacı Altıncı LAÜ’deki konferansta deneyimlerini paylaştı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen “Bir Eczane Eczacısının Deneyimleri” konulu konferans, davetli konuşmacı Lefke Altıncı Eczanesinin sahibi Ecz. Çağın Altıncı’nın katılımı ile gerçekleşti. Eczacılık Fakültesi öğrencilerine deneyim ve tecrübelerini anlatan Altıncı, konuşmasında eczacının hasta ile olan iletişimi ve ilişkisinin önemine değindi. Eczacının hastalarına tavsiyelerde bulunurken dikkat etmesi gereken konulara değinen Altıncı, eczanesinde karşılaştığı bu gibi durumlarda nasıl davranabileceklerini tecrübelerinden yola çıkarak örneklendirerek aktardı.

Ayrıca eczanede, eczacı hasta ilişkisinin yanında eczacının doktor, diğer sağlık çalışanları ve sağlık otoritesi ile olan ilişkisinin önemine de değinen Altıncı, eczanede yaşanabilecek olan ilaç temini, sevkiyatlar ile ilgili sorunlardan da bahsetti. Eczanede karşılaştığı duygusal, komik vb. anılarını da aktaran Altıncı, Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra aslında her şeyin yeni başladığını ve eczacı olarak kişinin kendisini sürekli geliştirmeye devam etmesi gerekliliğine değinerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Altıncı’nın konuşmasının ardından öğrenciler Eczane Eczacılığı ile ilgili sorularını yönelterek, soruların cevaplanmasının ardından konferans son buldu.