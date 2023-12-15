Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Mahkemesi, Nijer'de 26 Temmuz'dan bu yana askeri yönetim tarafından alıkonulan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un "derhal" serbest bırakılmasına karar verdi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da bulunan ECOWAS Mahkemesi Yargıcı Gberi-Be Ouattara, Nijer'deki askeri yönetimin, Bazum'u "derhal ve koşulsuz bir şekilde" serbest bırakmasını karar verdi.

Ouattara, Nijer'de anayasal hakların yanı sıra siyasi hakların da ihlal edildiğini belirterek "Nijer devletini temsil eden Muhammed Bazum'dur, kendisi Nijer'in cumhurbaşkanı olmaya devam etmektedir." dedi.

- Nijer'deki darbe

Nijer'de, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükûmetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.