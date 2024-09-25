Verilen bilgiye göre, Green Lanes Harringey’deki Toplum Merkezi binasında yer alacak etkinlik saat 15.00’te başlayacak.

Bir dönem Kıbrıs’ın da dahil olduğu gerçek olaylardan esinlenerek yazılan “Öksüz Atlar Ülkesinde” adlı romanın tanıtım etkinliğini, Limasollular Derneği UK organize ediyor.

-Retvan’dan etkinliğe davet

Limasollular Derneği UK Başkanı Arife Retvan konuyla ilgili açıklamasında, “Sohbetin manalısı, paylaşımın özeli ve sanatseverlerin bir arada olmasını içeren bu tanıtım ve imza gününde Londra’da insanımız yine çok güzel bir gün yaşayacak” diyerek, tüm üyelerini, sanatsever dostlarını, sanatçı ve halkı etkinliğe davet etti.

-Başaran Düzgün kimdir?

1964 yılında Mağusa’da doğan Başaran Düzgün, ilk ve orta öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladıktan sonra 1988 yılında Gazi Üniversitesi, Basın Yayın Yüksek Okulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Düzgün, üniversite yıllarında yazdığı öykülerini “Buğday Toprağa Düştü” kitabında topladı.

1990 yılında Yenidüzen gazetesinde başladığı muhabirliği 1994 yılında Kıbrıs gazetesinde sürdüren Düzgün, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın Emekçileri Sendikası ve Türk Ajansı Kıbrıs’ta yöneticilik yaptı. Aynı dönem, Araştırmacı-Yazar Haşmet Gürkan ile birlikte “Lambousa Krallığının Yeniden Doğuşu” kitabını hazırladı.

1996 yılında Yenidüzen Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, 1997 yılında Kıbrıs Gazetesi Yazı İşleri Müdürü olan Düzgün, yaklaşık 2 bin makalesi arasından derlediği seçme yazılarından oluşan “Çakıl Taşları” kitabını yayınladı.

Radikal gazetesi, Türkiye’nin Sesi Radyosu, Agence France Presse’in Kıbrıs temsilciliğini yapan Düzgün, Ankara, İstanbul, İskenderiye, Brüksel, Londra, Washington ve New York’ta çeşitli konferanslarda konuşmacı olarak yer aldı. Uluslararası Gazeteciler Örgütü’nün davetiyle CNN, Washington Post ve New York Times gibi kuruluşlarda incelemeler yaptı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve İstanbul Özgür Üniversitesi’nde dersler veren Başaran Düzgün, Kıbrıs Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü döneminde bombalı saldırıya maruz kaldı. Yazdıklarından dolayı 10 yıl hapislik istemiyle yargılandı.

İsviçre-Bürgestock’ta yapılan Kıbrıs zirvesini izleyen Düzgün, zirve sonrası Annan Planı referandumunu da kapsayan gelişmelerin yer aldığı “Pilatus’un Gölgesinde” kitabını yayınladı. Aynı kitap Türkiye’de “Kıbrıs’ta Ümit ve Hüsran” ismiyle yayımlandı.

2009 yılında Havadis Gazetesini kuran Başaran Düzgün, Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni oldu. Radyo Havadis ve Havadis Web TV’yi oluşturan Düzgün, Havadis Medya Grubu ile Fileleftheros Grubun iş birliği yapmasına öncülük etti.

Düzgün, Havadis Gazetesi ile birlikte yarattığı Havadis Yayınlarından çok sayıda kitabın basımını sağladı.