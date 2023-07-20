Güney Kıbrıs’ta Greko Burnu açıklarında geçen salı günü akşamüzeri iki tekne içerisinde toplam 113 düzensiz göçmen tespit edildiği haber verildi.

Bu yılın başından bu yana Güney Kıbrıs’a 35 tekne içerisinde yaklaşık 840 mülteci geldiğini ve bunun geçen iki yıla oranla rekor bir sayı olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, salı günü tespit edilen 10 metrelik ilk teknede 95, daha sonra tespit edilen ikinci bir teknede ise 18 düzensiz mülteci tespit edildiğini kaydetti.

Göçmenlerin polis tarafından sorgulanmaları esnasında, kişi başı 2 bin 500-3000 bin dolar ödeyerek 17 Temmuz’da Suriye’den yola çıktıklarını söylediklerini kaydeden gazete, teknelere kaptanlık eden 4 kişinin tutuklandığını, göçmenlerin ise Purnara’daki geçici konaklama merkezine götürüldüğünü ekledi.