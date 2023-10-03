İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkedeki nüfus yapısını korumak ve iç güvenliği sağlamak için daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini ve bazı çalışmaların bulunduğunu söyledi.

Katıldığı bir programda İçişleri Bakanı Bakan Oğuz, vatandaşlık konusunda Bakanlar Kurulu’na giden vatandaşlıkların hepsinin de gerekçesi olduğunu söyledi.

Bakan Oğuz konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Bizim vatandaşlığa bakış açımız; hak eden alması yönünde ancak her hak eden almalı mı ya da herkes hak eder mi diye ince eleyip sık dokuyoruz. Bu ülkenin nüfus yapısı, sosyal yaşamı, geleceği ile ilgili kimin aklında soru işareti varsa bende de var, Sayın Başbakanımızda da var, hükümetteki arkadaşlarımızda da var. Biz bugünle ilgili değil gelecekle ilgili düşünerek bu çerçevede çalışmalarımızı yapıyoruz. Bununla ilgili hukukçu arkadaşlarımızla da çalışıyoruz. Yakın bir zamanda konuyla ilgili çalışmalarımızı gündeme getireceğiz. Bu ülkedeki mevcut nüfus yapımızı ve iç güvenliğimizi korumak için daha sıkı tedbirler alıp daha sıkı çalışmalıyız”

Kırsal kesim

Kırsal kesim arsalarıyla ilgili, bu arsalara yoğun talep olduğunu fakat geçmiş yıllarda çok sayıda dağıtılan kırsal kesim arazilerin binaya dönüşüm sayısının oldukça düşük olduğunu vurguladı.

Bunun nedenlerinden birinin Devletin dağıttığı bazı arsalara alt yapıyı ulaştıramaması olduğunu ifade eden Oğuz, kırsal kesim arsalarının farklı amaçlar yüzünden elden çıkarılmak istenilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını, yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını, bu düzenlemeyle art niyetle yaklaşan bazı kişilerin yasal düzenlemelerdeki boşluğu bularak bundan faydalanmalarının da önüne geçilmesini hedeflediklerini söyledi.

Sosyal Konut

Emlak fiyatlarında yaşanan artışa da değinen Oğuz, gençlerin kazançlarına göre emlak almanın oldukça zorlaştığını belirten Oğuz, Hükümetin, emlak piyasasındaki ciddi artış karşısında sosyal konut projesi başlattığını, arazinin ve tapu masraflarının devlet tarafından üstlenilmesiyle maliyetlerin ciddi oranda düşeceğinin altını çizdi. Oğuz, bu konudaki yasal hazırlıkların sürdüğünü ve yakın zamanda hayata geçirileceğini duyurdu.

Güvenlik konusu

Güvenlik konusunda da Oğuz, “Ülkeye girişleri daha sıkı tutmalıyız. Biz yeni bir uygulama yapmıyoruz sadece eski uygulama ile daha sıkı denetimle ülkeye giriş yapan kişileri denetim altında tutuyoruz. Böylelikle kayıt dışılığı da önlemiş olacağız” dedi.

Polis Genel Müdürlüğü ve Savcılıkla işbirliğinde çalıştıklarını kaydeden Oğuz, “Ülkemizde yasal olarak yaşamayan kişilerin kurallara göre hızlı bir şekilde yargılanması ve bu çerçevesinde ihraçları ile ilgili toplumun güvenliği açısından çalışmalarımız devam etmektedir’’ dedi.

Düzensiz Göç

Düzensiz göç ile mücadelede büyük bir yol kat edildiğini söyleyen İçişleri Bakanı Dursun Oğuz,

Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte teknik çalışmalar yürüttüklerini, amaçlarının kısa sürede Düzensiz Göç ile Mücadele Merkezi’ni hayata geçirmek olduğunu belirtti.

Teknik donanım ve alt yapı çalışmalarının da devam ettiğini dile getiren Oğuz, transit vize uygulamasından sonra e-vize uygulamasının da devreye gireceğini açıkladı. E-vize uygulaması ile ilgili KKTC’nin kendi değerlerine göre kişilerin ikinci bir süzgeçten geçirileceğini söyleyen Oğuz, “sadece bu ülke sınırları içerisinde değil, bu ülke sınırlarını terk ederek mülteci konumuna düşen kişilerle ilgili de çalışmalar yapıp, yürüteceğiz’’ dedi. Bu konunun uluslararası bir mücadele gerektirdiğini söyleyen Oğuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu ve yasalar çerçevesinde konunun değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.