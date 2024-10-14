DURMADAN ANA YOLA ÇIKINCA KAZA GELİYORUM DEDİ

Ergün Yahat

Gazimağusa'da bu sabah saat 10.00 sıralarında eski Gazımağusa Lefkoşa ana yolu Ünimar market yanı kavşağında meydana gelen kazada şans eseri 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza Irmak Kanaraya yönetimindeki UG 854 Plakalı otomobili ile durmadan ana yola çıkınca o esnada karşı yönden gelen Bahar Güzer yönetimindeki UU. 270 Plakalı otomobile vurması sonrasında meydana geldi.Kaza sonrasında Hafif yaralanan Irmak Kanarya Kaldırıldığı Gazimağusa Devlet hastanesi acil servisinde yapılan kontroller sonrasında sağlık durumunun iyi olması sonucu taburcu edildiği öğrenildi.