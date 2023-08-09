"Clan del Golfo" adlı paramiliter grubun eski lideri "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga David, ABD'ye 96,8 ton kokain göndermekten suçlu bulunarak 45 yıl hapis cezası aldı.

New York Doğu Bölge Mahkemesi, dünyadaki en tehlikeli uyuşturucu baronlarından Kolombiyalı Otoniel'e, uyuşturucu kaçakçılığından 45 yıl hapis cezası verdi.

Yargıç Dora Irizarry, Otoniel'e verdiği ceza öncesinde dava için "uyuşturucu kaçakçılığı açısından en ciddi davalardan biri olduğu şüphesiz" ifadesini kullandı.

Otoniel, en az 96,8 ton kokainin ABD'ye sevkiyatını sağlamaktan suçlu bulundu.

Savcılar, Otoniel'in "ölüm emri vermekten, rakipleri ve yetkililerle işbirliği yaptığını düşündüğü kişileri kaçırmaktan ve işkence etmekten" sorumlu olduğunu söyledi.

- "Cezamı çektikten sonra Kolombiya'ya dönmeyi umuyorum"

Otoniel, işlediği suçların sorumluluğunu kabul ettiğini belirterek, "Mağdurların ailelerinden, verdiğim zarar için Kolombiya ve ABD hükümetlerinden özür dilerim. Cezamı çektikten sonra Kolombiya'ya dönmeyi umuyorum." dedi.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da "Bakanlık, Amerikan halkına zarar veren ölümcül uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinin liderlerini, ne kadar uzun sürerse sürsün ve nerede olurlarsa olsunlar bulacak." açıklamasında bulundu.

- Otoniel'in yakalanması ve ABD'ye iadesi

Otoniel, ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, 22 helikopterin yer aldığı, 650 polis ve ordu mensubunun 23 Ekim 2021'de düzenlediği "Osiris" adı verilen operasyonda yakalanmıştı.

Kolombiyalı ünlü uyuşturucu kaçakçısı Dairo Antonio Usuga'nın ABD'ye iadesi, mağdurların talebi üzerine ülkeden ayrılmasını engelleyen tedbirlerin kaldırılmasıyla Mayıs 2022'de gerçekleşmişti.

Başkent Bogota'daki Dijin hapishanesinden alınan Otoniel, Catam askeri havaalanından "N110CP" numaralı bombardıman uçağıyla New York'a bağlı Brooklyn'deki federal bir hapishaneye gönderilmişti.