Birçok ülke, helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için taziye mesajı yayımladı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Reisi'nin helikopter kazasında yaşamını yitirmesinin ardından Hamaney'e telgraf gönderdi.

Putin, telgrafında Reisi'nin seçkin siyasetçi olduğunu, yurttaşlarından büyük saygı gördüğünü ve yurt dışında önemli bir otoriteye sahip bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İran halkının başına gelen büyük trajedide İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer devlet adamlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle en derin taziyelerimizi kabul edin. Reisi, Rusya'nın gerçek dostu olarak ülkelerimiz arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine paha biçilmez kişisel katkıda bulundu, ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması için büyük çaba sarf etti. Reisi ile birçok kez görüşme fırsatım oldu ve bu güzel adamı hep hatırlayacağım.

Bu korkunç felakette hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı ve diğer ölenlerin aileleri ile yakınlarına içten taziye ve desteklerimizi iletmenizi istiyorum. Onlara ve tüm İran halkına bu ağır, telafisi mümkün olmayan kayıplar karşısında metanet diliyorum."

-Çin

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, taziye mesajında, Çin hükümeti ve halkı adına, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ailesine, İran hükümetine ve halkına taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin göreve geldikten sonra İran'ın güvenliği ve istikrarını sürdürmesine, ulusal kalkınmasının ve refahının geliştirilmesine önemli katkı sağladığını, Çin ile İran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi için çaba sarf ettiğini belirten Şi, "Reisi'nin trajik ölümü İran halkı için büyük kayıp oldu ve Çin halkı da iyi bir dostunu kaybetti." ifadesini kullandı.

Şi, Çin hükümetinin ve halkının iki ülke arasındaki geleneksel dostluğa değer verdiğini, kapsamlı stratejik ortaklığın her iki tarafın çabalarıyla süreceği ve gelişeceğini kaydetti.

-Libya

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Dün yaşanan acı kaza sonrasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin ölümü nedeniyle İran halkına ve liderlerine en içten taziyelerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.

İran ile dayanışma içinde olduklarını kaydeden Dibeybe, hayatını kaybedenlere Allah'tan mağfiret yakınlarına da sabır dileklerinde bulundu.

-Fransa

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindekilerin ölümü dolayısıyla taziyelerini sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Düşüncelerimiz kazada hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte." ifadesine yer verildi.

-Afrika Birliği

Afrika Birliği (AfB), Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat’ın X sosyal medya platformundan paylaşılan açıklamasında, Reisi, Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında yaşamını yitirmesinin derinden üzücü ve şok edici olduğunu belirtti

-Japonya

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Başbakan Kişida, mesajında "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin ani vefatından derin üzüntü duydum." ifadesini kullandı.

Kişida, Reisi ile zirve toplantıları ve telefon görüşmeleri aracılığıyla, ülkesiyle İran arasındaki uzun süreli ve dostane ikili ilişkiler ve bölgesel durum hakkında samimi müzakereler gerçekleştirdiğini belirtti.

-İsviçre

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda,

Reisi, Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında yaşamını yitirdiğini hatırlataarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına başsağlığı dileklerini iletti.