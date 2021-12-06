banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan duyuru
İşte araç muayene tarihleri!
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Son Dakika
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Larnaka'daki Cami'ye çirkin saldırı!
Yine cami saldırısı!
Kazanamayacaklarını bile bile…!
Kazanamayacaklarını bile bile…!
banner404
Flaş Haber
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Kapat

Zipline yaparken hayatını kaybetti

Meksika’da zipline yapan bir kişi, fren sisteminin arızalanması sonucu halatın bağlı olduğu direğe çarparak feci şekilde can verdi.

06 Aralık 2021 Pazartesi 09:45
Zipline yaparken hayatını kaybetti

Meksika'nın Chiapas eyaletindeki El Chiflon isimli parkta bulunan 400 metrelik zipline hattına binen 30 yaşındaki adam, fren sisteminin arızalanması sonucu duramayarak halatın bağlı olduğu direğe çarptı.

banner341
Çarpmanın etkisiyle bilincini kaybeden ve tamamen hareketsiz kalan genç adama, ilk müdahaleyi parktaki ziyaretçiler ve park çalışanları yaptı.

Talihsiz adam, parkta sağlık merkezi bulunmaması nedeniyle en yakın sağlık kuruluşuna yaklaşık bir saat sonra ulaştırılabildi. Hastaneye ulaşıldığında ise adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'da ırkçı saldırı: Cami kapısına domuz başı asıldı
Almanya'da ırkçı saldırı: Cami kapısına domuz başı asıldı
Çin'de Türk kahvesi tanıtım etkinliği yapıldı
Çin'de Türk kahvesi tanıtım etkinliği yapıldı
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantı görüldü
Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantı görüldü
Papa Franciscus Midilli Adası'nda
Papa Franciscus Midilli Adası'nda
AB: Artan enerji fiyatları sorununa kolay çözümler yok
AB: Artan enerji fiyatları sorununa kolay çözümler yok
Nelson Mandela, ölümünün 8. yılında anılıyor
Nelson Mandela, ölümünün 8. yılında anılıyor
İngiltere, yurt dışından gelen tüm yolculara test zorunluluğu getirdi
İngiltere, yurt dışından gelen tüm yolculara test zorunluluğu getirdi
Yemen'de hayat pahalılığı protesto edildi
Yemen'de hayat pahalılığı protesto edildi
Ürdün'de dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'i sergileniyor
Ürdün'de dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'i sergileniyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim