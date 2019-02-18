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Zimbabve\'deki Maden Göçüğünde 24 Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Kadoma, 18 Şubat 19 : Zimbabve\'de altın madeninde geçen hafta meydana gelen göçükte 24 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Zimbabve\'deki Maden Göçüğünde 24 Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Kadoma, 18 Şubat 19 : Zimbabve\'de altın madeninde geçen hafta meydana gelen göçükte 24 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 07:30
Zimbabve\'deki Maden Göçüğünde 24 Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Kadoma, 18 Şubat 19 : Zimbabve'de altın madeninde geçen hafta meydana gelen göçükte 24 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Maden Bakan Yardımcısı Polite Kambamura, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadoma bölgesindeki altın madeninde aşırı yağışlar nedeniyle en az 50 kişinin enkaz altında kaldığını hatırlattı.

Arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin kurtarıldığını söyleyen Kambamura, "Enkazdan 24 kişinin cesedine ulaşıldı." dedi.

Kambamura, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.

(AA/AK/GÜL)

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