Zimbabve\'de Yabani Hayat Parklarında Madencilik Yasaklandı

Abuja, 9 Eylül 20 (.): Zimbabve, doğaseverlerin tepkisi üzerine yabani hayat parklarına yönelik verilen kömür madenciliği izinlerini geri çekti.

Harare yönetimi tarafından Hwange Ulusal Parkı'nda 2 Çin şirketine kömür madenciliği yapması için sağlanan izin, Zimbabwe Çevre Hukuku Derneği tarafından "ekolojik bozulmaya" yol açtığı gerekçesiyle mahkemeye taşındı.

Dernek, şikayet dilekçesinde, madencilik faaliyetlerinin parkı, "sondaj, arazi temizleme, yol inşası ve jeolojik tetkik" alanına dönüştüreceğini belirtti.

Zimbabve hükümeti, konunun mahkemeye taşınması üzerine durumu Bakanlar Kurulu gündemine aldı.

Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, milli parkların sahip olduğu alanlarda madenciliği yasaklama kararı aldıklarını, kararın derhal yürürlüğe gireceğini belirtti.

Ulusal parklarda daha önce verilen tüm madencilik izinlerini iptal etmek için harekete geçtiklerini kaydeden Mutsvangwa ayrıca, çoğu nehir yataklarındaki madenciliğin de yasaklanacağını duyurdu.

Başkent Harare'nin kuzeybatısında yer alan Hwange Milli Parkı, ülkenin en büyük yaban hayatı parkı olarak biliniyor. Bu park, ülkenin fillerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor.

(AA/FEZ)

